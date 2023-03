Čím dál tím častěji se nás ptáte na to, kdy Apple oznámí datum představení iOS 17 a dalších novinek, respektive celé WWDC. Odpověď na tuto otázku sice zatím bohužel neznáme, můžeme vám však poměrně snadno naservírovat data z předešlých let a z nich následně vyvodit určité období, kdy se dá rozeslání pozvánek na WWDC 2023 očekávat.

Bohužel, v rozesílání pozvánek na WWDC nemá Apple vyloženě „zajetý“ styl, jelikož v minulosti oznamoval WWDC v různých měsících, dnech i datech (myšleno dny). Přesvědčit se o tom ostatně můžete z dat z předešlých let.

2016: 18. dubna (pondělí)

2017: 16. února (čtvrtek)

2018: 13. března (úterý)

2019: 14. března (čtvrtek)

2020: 13. března (pátek)

2021: 30. března (úterý)

2022: 5. dubna (úterý)

Ačkoliv z dat nelze ve výsledku přesný den vyvodit, vzhledem k tomu, že dnes máme již 27. března a nejpozdější rozposlání pozvánek na WWDC proběhlo v minulosti 18. dubna, dá se říci, že je velmi pravděpodobné, že pozvánky dorazí v horizontu nadcházejících tří týdnů. Ostatně, je i v zájmu Applu je rozeslat co nejdříve, protože se počítá s tím, že letošní WWDC bude po letech opět fyzická a tudíž je potřeba, aby její účastníci znali termín dostatečně dlouho dopředu kvůli naplánováni cesty, ubytování a tak podobně. S ohledem na poslední dva roky bychom pak spíš očekávali, že se pozvánky dočkáme už tento či příští týden s tím, že nejpravděpodobnějším dnem je úterý. Jedná se ale skutečně jen o předpoklad založený jak na datech, tak na nutnosti dát účastníkům o všem vědět co nejdříve dopředu. Snad se tedy vše podstatné dozvíme co nevidět.