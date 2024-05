iPad Pro 2024 oficiálně představen! V hlavní roli neuvěřitelný displej, spousta výkonu a nový design

iPad Pro 2024 je po mnohaměsíčním čekání konečně oficiálně odhalen! Apple jej totiž před malou chvílí na své první letošní Keynote slavnostně představil a jeho technickými specifikacemi dal světu jasně najevo, že to má být právě on, kdo bude i v nadcházejících letech udávat ve světě tabletů trendy. Nový iPad Pro 2024 je totiž suverénně nejlepším tabletem současnosti a dost možná i mnoha následujících měsíců.

Apple zahájil představení iPadu Pro poměrně destruktivní reklamou, ve které zlisoval spoustu uměleckých předmětů – dost možná proto, aby světu dokázal, co vše se vejde do jeho novinky, tedy samozřejmě pomyslně. Hned na úvod se Apple pochlubil novým designem, oslnivým displejem, perfektním výkonem či skvělým příslušenstvím k němu. Novinka přichází ve 11″ a 13″ modelech, kdy 11″ je tenký 5,3 milimetrů a 13″ je tenký pouhých 5,1″. Oproti předešlé generaci je tak výrazně tenčí – dle slov Applu se pak jedná o jeho doposud nejtenčí zařízení, které kdy uvedl. Obě velikosti jsou k dispozici v klasické stříbrné a nové vesmírně černé variantě, kterou Apple ukázal poprvé loni u MacBooků Pro.

Úchvatný displej

Očekávání se naplnila i u displeje. Oba modely totiž dostaly OLED displej, který by měl být v mnoha směrech speciální. Jedná se o takzvaný TAndem displej s jasem 1000 nitů jak pro SDR, tak HDR kontent, přičemž peak HDR zde dosahuje parádních 1600 nitů. Celkově by pak měl být displej schopen zobrazit vše naprosto neuvěřitelně detailě včetně perfektně detailních stínů či světla, potažmo hluboké černé. Displej je dokonce tak speciální, že pro něj Apple vymyslel nový název – konkrétně Ultra Retina XDR. A nutno uznat, že si toto zacházeí nový dispůej opravdu zaslouží. Vždyť jej Apple popisuje coby nejpokročilejší displej, který kdy na iPadech byl. Má skvělé pozorovací úhly, podporu P4 gamutu či nanotexturu pro eliminaci odlesků.

Design, který potěší

Pokud jste od nového designu iPadu Pro čekali něco razantního, musíme vás zklamat. Kromě výrazného zúžení zde totiž Apple šel „jen“ ve šlépějích redesignu iPhonů 15 (Pro) v porovnání s iPhony 14 (Pro). To jinými slovy znamená zaoblování hran, díky kterým by nyní měl iPad lépe „padnout“ do ruky. Nic zásadního či alespoň viditelného ale redesign alespoň na první pohled nepřináší.

Nový M4 jako srdce

Srdcem tabletu je zbrusu nový čip Apple M4. Ten vzniká druhou generací 3nm výrobního procesoru. Jeho CPU se skládá z 10 jader, kdy 4 jsou výkonná a 6 úsporných. Dále je k dispozici 10jádrové GPU, přičemž i díky této grafice by měl být nový iPad Pro o 50 % rychlejší při renderování než předešlá generace. Apple o M4 mluví dokonce jako o čipu, který byl z části speciálně vyvinut právě pro nový iPad Pro, respektive jeho vynikající displej, který si zaslouží zvláštní zacházení.

Potvrdily se rovněž spekulace o výrazném vylepšení Neural Engine, který má nyní 16 jader, zvládá 36 miliard operací za vteřinu a je 60x rychlejší než Neural Engine v čipu A11 Bionic. Obecně je nový Neural Engine suverénně nejrychlejší AI čip, který nyní Apple má a je proto jako stvořený pro umělou inteligenci. Další zajímavostí je paměť s rychlostí 120Gb/s, ale taktéž třeba předělaný vnitřní design pro lepší odvod tepla, který by měl zajistit, že se nový iPad „nezapotí“ ani při náročnějších úkonech. Chlazení by mělo být zhruba o 20 % účinnější oproti předešlá generaci.

Fotoaparát

Pokud jste fanoušci focení na iPad, je tu pro vás 12MPx širokoúhlý fotoaparát se světelností 1,8 a podporou až 4K ProRes videa. Samozřejmostí je pak Smart HDR 4 pro chytrou úpravu fotek. Novinkou je pak Adaptive True Tone blesk, který by měl být snímky schopen nasvětlit lépe než kdykoliv předtím.

Nové aplikace

Spolu s novým iPadem Pro oznámil Apple příchod iPadOS aplikací Final Cut Pro a Logic Pro. Přizpůsobení těchto aplikací, které byly doposud dostupné jen pro macOS, by mělo být dle slov Applu naprosto skvělé a to i kvůli řadě vychytávek, které byly vyvinuty speciálně pro dotykové ovládání a potřeby iPadu.

Cena a dostupnost

Cena 11″ iPadu Pro začíná na 999 dolarech, 13″ model pak na 1299 dolarech. Objednávky začínají dnes s tím, že tablety budou dostupné příští týden. České ceny zatím nebyly oznámeny.