Kdy vyjde iOS 17 se nás v posledních týdnech ptáte čím dál častěji. Bohužel, přesnou odpověď na tuto otázku zná jen Apple, avšak s ohledem na předešlé roky lze s víceméně 100% jistotou říci, že iOS 17 pro veřejnost vyjde ve druhé polovině září. Pokud si jej pak budete chtít zkusit v rámci beta testování, iOS 17 Beta vyjde ve vývojářské verzi v první polovině června, ve veřejné beta verzi pak odhadem na začátku července.

Jelikož Apple zatím ještě ani neoznámil termín letošní vývojářské konference WWDC, na které iOS 17 a další OS představí, je těžké se minimálně pro vydání bet termínově odrazit. K rozeslání pozvánek na vývojářskou konferenci totiž dojde odhadem za necelé tři týdny, respektive alespoň v předešlých letech tomu tak bylo ve zvyku. Pokud pak budeme brát právě předešlé roky jako bernou minci, pak je velmi pravděpodobné, že Apple iOS 17 představí v pondělí 3. června, jelikož WWDC bude pořádat v týdnu od 3. do 7. června. Dřívější pořádání je vzhledem k přesahu do května víceméně vyloučeno, pozdější pak zase můžeme víceméně vyloučit s ohledem na minulosti. Pokud by se tak stalo, je takřka 100%, že vývojářské bety vyjdou taktéž 3. června, jelikož krátce po představování Apple spouští vývojářské testování, které zhruba za měsíc následuje beta testování veřejné.

Co se pak týče vydání veřejné verze iOS 17, to se odvíjí od spuštění prodejů nové generace iPhonů. Obecně totiž platí, že nový iOS vychází jen pár dní (zpravidla ve středu) před pátečním spuštěním prodejů daných telefonů. Ke spuštění prodejů pak zase zpravidla dochází v týdnu po představení nového iPhonu. V posledních letech představoval Apple nové iPhony konkrétně takto:

iPhone 14 (Pro) – 7. 9. 2022

iPhone 13 (Pro) – 14. 9. 2021

iPhone 12 (Pro) – 13. 10. 2020

iPhone 11 (Pro) – 10. 9. 2019

iPhone XS a XR – 12. 9. 2018

iPhone X a 8 – 12. 9. 2017

iPhone 7 – 7. 9. 2016

iPhone 6s – 9. 9. 2015

iPhone 6 – 9. 9. 2014

iPhone 5s – 10. 9. 2013

iPhone 5 – 12. 9. 2012

iPhone 4s – 4. 10. 2011

Jak tedy můžete sami vidět, nové iPhony se zpravidla představují ve druhém (plnohodnotném) týdnu v září, který letos připadá na 4. až 8. září, popřípadě 11. až 15. září. Budeme-li kalkulovat s tím, že ke Keynote dojde v úterý či ve středu, jako tomu bylo v posledních, nové iPhony by se měly ukázat 5. či 6. září, popřípadě 12. či 13. září. Ke startu prodejů by v prvním případě došlo 16. září, ve druhém pak 23. září, které se s ohledem na minulosti jeví jako pravděpodobnější. iOS 17 pro veřejnost by tak s ohledem na tento fakt mohl vyjít kolem 20. září, popřípadě o týden dřív v případě dřívějšího představení a spuštění prodejů telefonu. Vše se může sice samozřejmě ještě výrazně změnit, ale pokud se nestane nic mimořádného, jsou všechny termíny uvedené výše více než zajímavé.