CarPlay se v iOS 27 pořádně mění. Apple přidá funkce, které jsme chtěli roky

Pokud používáte CarPlay prakticky při každé jízdě autem, iOS 27 pro vás bude podstatně zajímavější aktualizací, než se možná na první pohled zdá. Apple totiž do svého systému pro automobily přidává hned několik novinek, které se netýkají jen vzhledu. Dorazí například podpora videa při stání, výrazně schopnější Siri, praktičtější ovládání audia nebo přesnější navigace.
A právě CarPlay je podle mě jedna z oblastí, kde Apple v posledních letech mohl přidávat nové funkce o něco rychleji. Osobně ho při jízdě používám hlavně kvůli navigaci, hudbě a podcastům a právě v těchto každodenních detailech je nejvíc vidět, že i malé změny mohou být ve výsledku poměrně příjemným vylepšením.
Konečně video v CarPlay
Jednou z nejzajímavějších novinek bude možnost používat v CarPlay video aplikace. Než ale začnete přemýšlet, jak si při cestě do práce pustíte celý seriál, je tu zásadní omezení. Video bude možné sledovat pouze tehdy, když auto stojí.
Jakmile se vůz rozjede, přehrávání videa se automaticky přepne pouze na zvuk. Apple tím samozřejmě řeší bezpečnost a zároveň umožňuje využít displej v autě například při čekání na nabíjení nebo během přestávky na cestě.
Bohužel, funkce nebude dostupná automaticky ve všech automobilech. Podporu totiž musí aktivovat přímo výrobce vozu a v tuto chvíli zatím žádná automobilka oficiálně neoznámila, že ji nabídne. První potvrzenou aplikací je Apple TV, nicméně ohledně rozšíření funkce můžeme jen spekulovat.
Siri konečně dostane AI do auta
Ještě důležitější novinkou je bezesporu Siri. V iOS 27 totiž přichází její výrazně schopnější AI verze také do CarPlay. Siri bude možné používat pro přirozenější konverzace, hledání informací nebo provádění různých úkolů bez nutnosti sahat na iPhone. Konverzace se navíc synchronizují se Siri na iPhone, takže můžete v interakci pokračovat i později mimo automobil. Bohužel je však třeba jedním dechem dodat, že minimálně „ze startu“ nebude funkce na území EU dostupná, stejně jako nebude Siri AI k dispozici na iPhonech a iPadech.
Hudba bude konečně přehlednější
Apple vylepší také přehrávání audia. V CarPlay se objeví trvale dostupný mini přehrávač v pravém horním rohu, který nabídne ovládání přehrávání i náhled obalu. Přibude také ukazatel průběhu, díky kterému bude možné přeskočit na konkrétní část skladby, podcastu nebo audioknihy. Na papíře jde o poměrně malou změnu, v každodenním používání ale může být velmi příjemná.
Lepší navigace a nabíjení elektromobilů
iOS 27 navíc umožní navigačním aplikacím sdílet s automobilem informace o naplánované trase, což může být důležité především pro majitele elektromobilů. Auto si totiž může porovnat naplánovanou trasu s aktuálním dojezdem a případně navrhnout zastávku u nabíječky. Funkce se týká například Apple Maps i Google Maps.
Apple slibuje také spolehlivější bezdrátový CarPlay, přesnější GPS polohu a lepší detekci směru jízdy. Vylepšení se dočká i hlasové ovládání a Apple Maps nově zvládnou přirozenější požadavky při navigaci. Siri tak můžete například požádat o trasu, která se vyhne dálnicím nebo placeným úsekům.
CarPlay dostane také nový vzhled
A samozřejmě nechybí ani vizuální změny. CarPlay dostane nové tapety z iOS 27, větší a interaktivnější náhledy obsahu a aktualizované ikony ve stylu Liquid Glass.
Celkově tak iOS 27 přináší do CarPlay překvapivě velké množství změn. Škoda jen, že Siri si neužijeme a podpora videa zase závisí na automobilkách, které jsou v tomto směru dlouhodobě dost zkostnatělé. Nové funkce budou samozřejmě vyžadovat iPhone s iOS 27. Pro AI funkce Siri je navíc potřeba iPhone podporující Apple Intelligence, tedy iPhone 15 Pro a novější. iOS 27 je nyní dostupný v betaverzi a veřejné vydání Apple plánuje na září.