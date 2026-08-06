CarPlay míří tam, kde byste ho nečekali. Apple dobývá další dopravní prostředek

Apple postupně rozšiřuje možnosti CarPlay daleko za hranice osobních automobilů. Po motorkách se totiž tato platforma objeví také na vybraných rekreačních lodích. Konkrétně jejich výrobce MasterCraft oznámil, že od modelového roku 2027 nabídne CarPlay ve svých pontonových lodích značek Crest a Balise, které tak budou vůbec prvními plavidly s plnou podporou této technologie.
Nejde přitom jen o přizpůsobení známého prostředí z auta. CarPlay bude na lodích spolupracovat s aplikací Savvy Navvy, která je zaměřená na navigaci po vodě. Místo klasických silničních map tedy nabídne námořní mapy, plánování tras, GPS sledování, informace o počasí nebo vyhledávání přístavů a kotvišť. Trasu si navíc bude možné naplánovat doma na iPhonu a po příchodu na loď se automaticky zobrazí na palubním displeji. Podle výrobce budou CarPlay a Savvy Navvy součástí všech nových modelů Balise a také lodí Crest Conquest a Crest Caribbean pro modelový rok 2027. Součástí výbavy bude i časově omezené předplatné služby Savvy Navvy Premium.
Pro Apple jde o další rozšíření ekosystému CarPlay mimo klasické automobily. Platforma je dnes dostupná ve stovkách modelů aut a v posledních měsících se rozšiřuje i o nové funkce včetně přehrávání videa během stání nebo hlubší integrace s vozidlem prostřednictvím CarPlay Ultra. Nyní si ale najde cestu i na vodní hladinu.
Pokud se novinka osvědčí, je dost možné, že CarPlay nebude dlouho exkluzivitou jen pro pontonové lodě. Výrobci rekreačních i motorových plavidel totiž stále častěji hledají způsoby, jak nabídnout modernější infotainment a propojení s chytrými telefony. A právě Apple by mohl být jedním z hlavních hráčů i v této oblasti.