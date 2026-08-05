Apple rozbil v iOS 27 hodiny. Možná tím však nechtěně potvrdil hlavní novinku iPhone 18 Pro

Ne vše se Apple v systémech úplně povede. Například stále intenzivně vyvíjený iOS 27 rozbil podle hlášení od několika našich čtenářů na jejich iPhone hodiny a to konkrétně po instalaci 4. vývojářské bety, která je v současnosti i tou nejaktuálnější. Paradoxní je nicméně to, že v předešlých betách hodiny fungovaly správně a taktéž to, že se chyba neprojevuje na všech telefonech, na kterých beta běží. Jedná se tedy evidentně jen o chybu, která prakticky 100% v některé z následujících bet zmizí. Přesto je jasné, že ne každému úplně „chutná“.
Chyba s hodinami ve 4. betě iOS 27 se projevuje jednoduše tak, že je-li první polovina dne, čas se na některých iPhonech nezobrazuje správně jako například 9:30, ale 09:30. Jedná se sice svým způsobem o drobnost, která se navíc týká jen stavového řádku, faktem však je, že při letmé kontrole času rychlým pohledem do rohu telefonu dokáže prvek navíc vedle času přeci jen trochu zmást.
Jak však uvádíme hned na začátku, chyba se netýká ani zdaleka všech uživatelů, kteří iOS 27 v rámci bety používají. Na našich redakčních iPhonech se totiž neobjevuje ani v jednom případě, byť od čtenářů máme dohromady ze sociálních sítí hned čtyři zprávy, že se jim přesně tohle stalo a jak to vyřešit. Špatnou zprávou pro ně je, že řešení této chyby bohužel neexistuje, nebo jej minimálně neznáme. Tipy na opravy, které jsme jim byli schopni poskytnout, totiž nezafungovaly a jelikož se obecně s hodinami na iPhone nic moc ani dělat nedá, nejlepší radou je ve výsledku počkat na další verzi iOS 27, která snad přinese opravu.
Fotogalerie
Zároveň se sluší dodat, že za podobné chybky samozřejmě nelze Apple jakkoliv víc kritizovat vzhledem k tomu, že se objevují v beta verzi, tedy jinými slovy stále rozpracovaném systému, u kterého se s nedokonalostmi počítá. Je ale pravda, že podobné chybky dokáží přeci jen občas trochu překvapit, protože člověk jednoduše nečeká, že může Apple „sáhnout“ i do něčeho, co jinak standardně funguje. Osobně bych se pak vůbec nedivil tomu, kdyby k rozbití hodin ve stavovém řádku došlo kvůli tomu, že jeho prostor Apple připravuje na užší Dynamic Island z iPhone 18 Pro. Je totiž víceméně jasné, že pokud se Dynamic Island skutečně zmenší a tedy kolem něj přibude prostor, Apple se jej pokusí využít mimo jiné právě pro větší možnosti stavových ikon.