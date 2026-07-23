Konec nutnosti spoléhat se na CarPlay. Volvo přidává nativní Apple Music do milionů vozů

Švédská automobilka Volvo se majitelům svých vozů rozhodla výrazně zpříjemnit cestování. Prostřednictvím bezdrátové softwarové aktualizace jim nově přináší nativní podporu hudební služby Apple Music, a to přímo do integrovaného palubního infotainmentu. Řidiči tak k poslechu oblíbených interpretů z jablečné hudební knihovny nebudou bezpodmínečně potřebovat fyzické nebo bezdrátové propojení s iPhonem přes rozhraní Apple CarPlay.
Široká zpětná podpora a prostorový zvuk
Velkým pozitivem je podpora i mírně starších ročníků. Aktualizace se plošně týká široké škály modelů, od modelů EX90, ES90, XC90, S90 a V90, přes oblíbené XC60 a S60, až po kompaktnější XC40, EX40 a EC40, přičemž podmínkou je modelový rok 2020 a novější. Přesné načasování dostupnosti aktualizace se může lišit, ale u nově představeného SUV EX60, jehož dodávky odstartují letos v létě, dostanou zákazníci aplikaci již předinstalovanou z továrny.
Milovníci kvalitního audia mohou navíc plně vytěžit výhody celého hudebního ekosystému Applu. V prémiových modelech EX60, EX90 a ES90 vybavených vyspělou audiosoustavou od Bowers & Wilkins si majitelé užijí pokročilý prostorový zvuk Spatial Audio s technologií Dolby Atmos.
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Uvítací měsíce poslechu zdarma
Aby si integraci mohl bez překážek vyzkoušet každý, připravila automobilka pro globální i evropský trh speciální akci. Úplní nováčci v rámci Apple Music získají po aktivaci ve voze hned tři měsíce bezplatného poslechu. Pro ty, kteří se ke streamovací službě vracejí po minimálně měsíční pauze, jsou připraveny dva měsíce poslechu zdarma. Tato zajímavá propagační nabídka zůstane pro majitele vozů v platnosti velice dlouho, konkrétně až do 6. července 2027.