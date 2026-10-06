Apple se v říjnu utrhne ze řetězu! Chystá hned dvě vlny představení novinek

Pokud jste si mysleli, že Apple bude mít po zářijovém představení nových iPhone, Apple Watch a AirPods pro letošek víceméně hotovo, opak je zřejmě pravdou. Už nějakou dobu totiž víme, že se na 13. října chystá odhalení další várky novinek zaměřených především na chytrou domácnost. A jak se nyní zdá, touto vlnou představení říjen ani zdaleka neskončí. Zdroje MacRumors totiž před pár hodinami přišly s tím, že Apple plánuje na říjen ještě druhou vlnu produktových novinek. Dočkat bychom se měli konkrétně v posledním říjnovém týdnu, tedy někdy mezi 26. až 30. říjnem.
Zatímco produkty chystané na příští týden jsou již nyní víceméně jasné, jelikož na základě dosavadních úniků má dorazit nová Apple TV spolu s druhou generací chytrého reproduktoru HomePod mini a prvním Apple displejem pro ovládání chytré domácnosti s pracovním názvem HomePad, produkty z druhé vlny představení jsou tak trochu zahaleny tajemstvími. Tedy, jak se to vezme. Adeptů na představení je totiž relativně dost.
Dorazit by totiž mohly dlouho očekávaný high-endový MacBook Pro s OLED displejem a výrazně přepracovaným tenčím a lehčím designem, o kterém se v posledních dnech objevuje čím dál více informací. Vedle tohoto stroje se očekává také základní 14″ MacBook Pro s čipem M6 a aktualizovaný 24″ iMac, který má dostat stejnou generaci čipu. Apple navíc už dříve potvrdil, že koncem října uvede také nejvyšší konfiguraci Mac Studio s M5 Ultra a až 512GB RAM. Konec měsíce by se tak mohl nést především ve znamení počítačů.
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Otazník nicméně dále visí i nad tím, zda spolu s jablečnými počítači nedorazí i Mac mini. Také ten má totiž Apple představit ještě letos a jak se podle dosavadních úniků zdá, nemělo by jít úplně o malý upgrade. Spekuluje se o přechodu na OLED displej, čipu A20 Pro, přední kameře přesunuté na delší stranu zařízení či přepracovaném systému reproduktorů. V tuto chvíli ale není jasné, zda jej Apple přihodí k novinkám pro chytrou domácnost 13. října, představí společně s Macy na konci měsíce, nebo si pro něj vybere ještě jiný termín.
Pokud se vám stále zdá říjen z pohledu Apple málo nabitý, nezapomínejte na to, že mezi oběma vlnami novinek začne Apple prodávat také iPhone Duo. Jeho předobjednávky totiž odstartují už 16. října s tím, že první zákazníci jej dostanou 23. října. Pokud se tedy současné informace potvrdí, čeká nás nejprve představení nové generace produktů pro chytrou domácnost, následně start historicky prvního skládacího iPhone a jen pár dní poté další várka hardwaru, tentokrát zřejmě v čele s Macy. Letošní říjen tedy bude nejspíš tím nejzajímavějším Apple měsícem roku.