Můj iPhone 18 Pro měl zvláštní problém s nabíjením. Stačilo změnit toto nastavení a vše je (dočasně) opraveno

iPhone 18 Pro a 18 Pro Max je v prodejích sice teprve lehce přes dva týdny, už se však u něj objevilo pár více či méně nepříjemných chyb, které sužují některé jejich majitele. A zatímco problémy s náhodnými restarty spojené s Face ID či praskání v reproduktorech se mi vyhnuly, narazil jsem u svého iPhone 18 Pro na jinou chybu, která však jde naštěstí provizorně naprosto jednoduše opravit. Telefon mě totiž v posledních dnech několikrát vzbudil v různé časy v noci opakující se vibrací signalizující start nabíjení.
Zprvu jsem popravdě vůbec netušil, co by mohlo za problémem být. iPhone 18 Pro totiž nabíjím na té samé bezdrátové nabíjecí stanici jako iPhone 17 Pro, přičemž nezměnil jsem ani její zdroj či cokoliv podobného. A protože se telefony vzájemně neliší v rámci podpory nabíjecího standardu a můj stojánek podporuje Qi2.2, zde se mi zdál problém docela nepravděpodobný. Samozřejmě jsem ale zkusil použít jiný napájecí zdroj a poté i jinou nabíječku, abych zjistil, zda mé řešení není například rozbité, což ale nebylo.
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Vysvětlení celé zápletky bylo nakonec mnohem jednodušší a snadno opravitelné, byť ze strany Apple bude třeba vydat opravný update. Konkrétně jsem zjistil, že neustále „startující“ nabíjení a následné okamžité ukončení dle všeho způsobovala aktivovaná funkce Optimalizované nabíjení z sekci Baterie – Nabíjení, která má prodloužit životnost baterie tím, že jí jednoduše nabije naplno (nebo do vámi přednastaveného limitu) až chvíli předtím, než jej potřebujete začít naplno používat.
Nevím, jestli optimalizované nabíjení špatně vyhodnocovalo to, v kolik hodin přesně je třeba nabíjení obnovit, či se za problémem skrývá něco jiného, ale faktem je, že když jsem tuto možnost před pár dny deaktivoval a telefon se mi tím pádem nabije na 100 % bez jakékoliv nabíjecí „mezery“, vibrace signalizující spuštění baterie zmizely. Pokud vás tedy něco podobného také trápí, není od věci zkusit právě toto nastavení vypnout, protože je možné, že zlobí i vás. Já nicméně už chybu přes příslušnou webovou stránku Apple nahlásil a nyní tak už budu jen doufat, že se vývojáři na problém dříve či později podívají.