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Historie se opakuje. iPhone 18 Pro (Max) měn barvu kolem foťáku

iPhone
J. FilipJiří Filip
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Historie se opakuje. Tak přesně takto by se dala dle mého s trochou nadsázky popsat situace okolo nedávno představených iPhone 18 Pro a 18 Pro Max. Ty sice dnes slaví teprve dva týdny na pultech obchodů, někteří jejich majitelé si však už na sociálních sítích a diskuzních fórech stěžují na problém, který se objevil už loni. Řeč je konkrétně o změně barvy kolem fotomodulu telefonu, která loni trápila oranžovou variantu. Letos však dle všeho tímto neduhem trpí hned dvě barvy – konkrétně černá a burgundy nebo chcete-li tmavě červená. 

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Na problém začali upozorňovat majitelé telefonů na sociálních sítích, kde se objevují fotografie iPhone 18 Pro a 18 Pro Max se světlejšími až narůžovělými kruhy kolem objektivů zadního fotoaparátu. Zatímco na první pohled by se mohlo zdát, že jde jednoduše o mastnotu či jiné nečistoty zachycené při běžném používání, postižení majitelé tvrdí, že změnu odstínu nedokázali odstranit ani důkladným vyčištěním telefonu. Objevují se dokonce případy, kdy měl být problém patrný prakticky ihned po vybalení telefonu z krabičky. Někteří zákazníci proto své iPhony již vrátili nebo požádali o jejich výměnu.

iPhone 18 Pro colours4 iPhone 18 Pro colours4
iPhone 18 Pro colours3 iPhone 18 Pro colours3
iPhone 18 Pro colours2 iPhone 18 Pro colours2
iPhone 18 Pro colours1 iPhone 18 Pro colours1
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Příčina problému není v tuto chvíli úplně jasná. Podezření však pochopitelně padá na anodizovaný hliník, ze kterého Apple vyrábí tělo iPhone 18 Pro. Při anodizaci totiž vzniká na povrchu hliníku ochranná vrstva oxidu, do které lze následně dostat barevný pigment. Pokud ale není celý proces proveden či uzavřen dokonale, může být výsledný povrch náchylnější k působení vody, mastnoty, potu nebo dalších látek a následně může dojít i ke změně jeho vzhledu. Zda tomu tak je ale není zatím jakkoliv potvrzeno. Je nicméně docela zarážející, že se tento neduh objevuje druhý rok po sobě a že si na něj tedy Apple nedal dostatečný pozor. 

Na druhou stranu je ale důležité dodat, že zatím rozhodně není důvod k panice a případné rezignaci na nákup telefonu. Množství uživatelů, kteří se s problémem setkali, je totiž zatím alespoň podle příspěvků na sociálních sítích poměrně malé (vzhledem k tomu, že Apple už nových modelů prodal přinejmenším statisíce). Stejně tak zatím nevíme, zda mají všechny případy stejnou příčinu. Apple se navíc k celé záležitosti veřejně nevyjádřil a neoznámil žádný servisní program či jiný plošný postup. My v redakci máme k dispozici hned dva burgundy modely a ani u jednoho se problém neprojevil, přestože je používáme od prvního dne prodejů. 

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Pokud ale vlastníte černý nebo burgundy iPhone 18 Pro či 18 Pro Max, rozhodně není od věci oblast kolem fotoaparátů čas od času zkontrolovat. Jestli se vám na ní totiž začnou objevovat světlejší nebo narůžovělá místa, která nejdou běžným čištěním odstranit, může jít o stejný problém, na který nyní upozorňují další majitelé, a tedy důvod k reklamaci. Teprve následující týdny ale ukáží, zda jde skutečně o širší problém letošní generace, nebo jen o omezené množství vadných kusů.

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iPhone 18 Pro

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