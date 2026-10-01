Chystá Apple na 13. října další Keynote? Moc bych na to nevsázel, historie mluví docela jasně

Apple má sice svou letošní hlavní podzimní Keynote už za sebou, s představováním nového hardwaru pro letošek však nejspíš zdaleka neskončil. Podle nejnovějších informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu si totiž máme v kalendářích zakroužkovat úterý 13. října, kdy má Apple představit hned několik novinek zaměřených především na chytrou domácnost. Zda kvůli nim ale skutečně uspořádá další klasickou Keynote, je v tuto chvíli velmi nejisté. A osobně bych se vůbec nedivil, kdyby nakonec vše vyřešil jen tiskovými zprávami či několika kratšími videi.
S datem 13. října přišel už před pár dny novinář John Gruber z Daring Fireball, který spekuloval nad tím, že by Apple mohl právě v tento den uspořádat setkání pro vybrané novináře a předat jim mimo jiné iPhone Duo k recenzím. Jen pár dní nato pak stejné datum zmínil Mark Gurman, podle kterého Apple 13. října představí dlouho očekávaný Home Hub, druhou generaci HomePodu mini a novou Apple TV 4K. Spojení obou informací proto samozřejmě okamžitě vyvolalo spekulace o další podzimní prezentaci Applu. Gurman však neřekl, zda půjde o plnohodnotnou Keynote, kratší prezentaci, nebo jen sérii tiskových zpráv. Gruber se nicméně nechal slyšet, že pokud se HomePad představí, Apple jej bude chtít určitě odprezentovat coby úplně nový produkt veřejnosti.
Osobně bych na to ale úplně nevsázel. Apple totiž v minulosti již několikrát ukázal, že ani představení důležité nové produktové řady pro něj automaticky neznamená nutnost pořádat Keynote. Krásným příkladem jsou první AirPods Pro, které Apple v říjnu 2019 představil jednoduše prostřednictvím tiskové zprávy. Ještě výraznějším příkladem jsou pak AirPods Max coby první náhlavní Apple sluchátka, která byla zcela novou produktovou kategorií s cenovkou výrazně převyšující klasické AirPods. Ani to jim však nestačilo k tomu, aby pro ně Apple uspořádal Keynote, a odhalení proto proběhlo jen skrze tiskovou zprávu.
Ve srovnání s těmito produkty je navíc dle mého názoru chytrá domácnost pro Apple stále poměrně okrajovou částí jeho produktového portfolia. Nový HomePad sice může být z dlouhodobého hlediska velmi důležitý a společně s novou generací Siri má vytvořit základ podstatně ambicióznějšího smart home ekosystému, HomePod mini ani Apple TV ale nejsou produkty srovnatelné významem například s iPhonem, MacBookem nebo Apple Watch. U obou se navíc očekává zachování současného designu a hlavní změny se mají odehrát uvnitř v podobě výkonnějších čipů a podpory nové Siri.
Na druhou stranu právě HomePad může být důvodem, proč by Apple přece jen mohl zvolit něco víc než obyčejnou tiskovou zprávu. Půjde totiž o zcela nový produkt, kolem kterého chce podle Gurmana Apple vybudovat svou další velkou snahu prosadit se v chytré domácnosti. Zařízení má například nabídnout zhruba 6“ displej, kameru pro FaceTime, reproduktory, widgety, ovládání HomeKitu a především novou Siri s AI funkcemi. Apple by tak mohl chtít potenciálním zákazníkům trochu podrobněji vysvětlit, k čemu zařízení vlastně slouží a proč by jej měli chtít doma.
Ani to ale nutně neznamená hodinovou Keynote z Apple Parku. Spíš bych si vsadil na kratší předtočené video doplněné tiskovými zprávami nebo uzavřeným setkáním pro média, což by dobře zapadalo i do Gruberových informací o předávání iPhone Duo recenzentům.
Tak či tak, datum 13. října začíná vypadat velmi zajímavě a vzhledem k tomu, že jej nyní zmiňuje i Gurman, je rozhodně dobré si jej zapamatovat. Automaticky z něj ale dělat datum další Apple Keynote by bylo zatím předčasné. Historie totiž jasně ukazuje, že Apple nemá problém představit bez velké slávy ani zcela nové a důležité produkty. A jestli si kdysi vystačil s tiskovou zprávou u prvních AirPods Pro či AirPods Max, klidně může podobný scénář zopakovat i u své nové generace produktů pro chytrou domácnost. Protože co si budeme povídat, dívat se na jen minimálně aktualizovaný HomePod mini a Apple TV by byla docela nuda, i kdyby vedle nich dorazil HomePad.