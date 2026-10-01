Tato Apple aplikace dostala zásadní aktualizaci. Už jste si ji nainstalovali?

Apple vydal novou aktualizaci pro svou aplikaci Apple Invites na iPhonu. Verze s označením 1.12.0 přináší tři užitečné novinky, které usnadňují plánování událostí a následné sdílení zážitků. Aplikace, která spatřila světlo světa v únoru 2025, primárně slouží ke snadnému rozesílání pozvánek na narozeninové oslavy či jiné společenské akce.
Fotografie v plném rozlišení a nová grafika
První zásadní novinkou je podpora sdílení fotografií v maximální kvalitě v rámci sdílených alb. Každý pozvaný host, a to včetně uživatelů bez zařízení od Applu, se může připojit a rovnou do alba přispívat svými snímky, díky čemuž vyniknou i ty nejmenší detaily z proběhlé události. Druhé vylepšení se týká vizuální stránky samotných pozvánek. Integrovaný nástroj Image Playground nyní umožňuje generovat vysoce kvalitní pozadí v prakticky jakémkoliv uměleckém stylu. Nově přibyla podpora fotorealistické grafiky, takže uživatelé mohou vzhled pozvánky naprosto přesně sladit s očekávanou atmosférou akce.
Fotogalerie
Rychlejší ověření hostů a podmínky používání
Třetí inovace usnadňuje život samotným pozvaným. Hosté, kteří potřebují při odpovídání na pozvánku ověřit svou e-mailovou adresu, už nemusí zdlouhavě přepisovat číselné kódy. Nyní jim stačí pouze kliknout na ověřovací odkaz přímo v doručené zprávě, což výrazně zrychluje celý proces potvrzení účasti. Samotné potvrzení účasti zůstává pro všechny hosty z jakéhokoliv zařízení nadále zcela zdarma.
Pro aktivní vytvoření vlastní události a odeslání pozvánky v aplikaci je však stále nutné disponovat aktivním předplatným služby iCloud+ s kapacitou minimálně 50 GB, jehož cena činí 0,99 dolaru měsíčně. Nejnovější aktualizace, která obsahuje také běžné opravy chyb a vylepšení celkového výkonu, je již nyní k dispozici ke stažení v obchodu App Store. Pro ty, co tuto aplikaci mají a používají jde jistě o zajímavý výčet novinek. Jelikož tuto aplikaci nemám ani stáhlou a její používání neplánuji, nechává mě novinka zcela chladným. Používáte Apple Invites?