Zavřít reklamu

Tato Apple aplikace dostala zásadní aktualizaci. Už jste si ji nainstalovali?

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
0

Apple vydal novou aktualizaci pro svou aplikaci Apple Invites na iPhonu. Verze s označením 1.12.0 přináší tři užitečné novinky, které usnadňují plánování událostí a následné sdílení zážitků. Aplikace, která spatřila světlo světa v únoru 2025, primárně slouží ke snadnému rozesílání pozvánek na narozeninové oslavy či jiné společenské akce.

Fotografie v plném rozlišení a nová grafika

První zásadní novinkou je podpora sdílení fotografií v maximální kvalitě v rámci sdílených alb. Každý pozvaný host, a to včetně uživatelů bez zařízení od Applu, se může připojit a rovnou do alba přispívat svými snímky, díky čemuž vyniknou i ty nejmenší detaily z proběhlé události. Druhé vylepšení se týká vizuální stránky samotných pozvánek. Integrovaný nástroj Image Playground nyní umožňuje generovat vysoce kvalitní pozadí v prakticky jakémkoliv uměleckém stylu. Nově přibyla podpora fotorealistické grafiky, takže uživatelé mohou vzhled pozvánky naprosto přesně sladit s očekávanou atmosférou akce.

iPhone 18 Pro LsA 30 iPhone 18 Pro LsA 30
iPhone 18 Pro LsA 31 iPhone 18 Pro LsA 31
iPhone 18 Pro LsA 26 iPhone 18 Pro LsA 26
iPhone 18 Pro LsA 32 iPhone 18 Pro LsA 32
iPhone 18 Pro LsA 29 iPhone 18 Pro LsA 29
iPhone 18 Pro LsA 33 iPhone 18 Pro LsA 33
iPhone 18 Pro LsA 34 iPhone 18 Pro LsA 34
iPhone 18 Pro LsA 35 iPhone 18 Pro LsA 35
iPhone 18 Pro LsA 36 iPhone 18 Pro LsA 36
iPhone 18 Pro LsA 41 iPhone 18 Pro LsA 41
iPhone 18 Pro LsA 40 iPhone 18 Pro LsA 40
iPhone 18 Pro LsA 39 iPhone 18 Pro LsA 39
iPhone 18 Pro LsA 38 iPhone 18 Pro LsA 38
iPhone 18 Pro LsA 14 iPhone 18 Pro LsA 14
iPhone 18 Pro LsA 15 iPhone 18 Pro LsA 15
iPhone 18 Pro LsA 16 iPhone 18 Pro LsA 16
iPhone 18 Pro LsA 11 iPhone 18 Pro LsA 11
iPhone 18 Pro LsA 12 iPhone 18 Pro LsA 12
iPhone 18 Pro LsA 17 iPhone 18 Pro LsA 17
Vstoupit do galerie

Rychlejší ověření hostů a podmínky používání

Třetí inovace usnadňuje život samotným pozvaným. Hosté, kteří potřebují při odpovídání na pozvánku ověřit svou e-mailovou adresu, už nemusí zdlouhavě přepisovat číselné kódy. Nyní jim stačí pouze kliknout na ověřovací odkaz přímo v doručené zprávě, což výrazně zrychluje celý proces potvrzení účasti. Samotné potvrzení účasti zůstává pro všechny hosty z jakéhokoliv zařízení nadále zcela zdarma.

Pro aktivní vytvoření vlastní události a odeslání pozvánky v aplikaci je však stále nutné disponovat aktivním předplatným služby iCloud+ s kapacitou minimálně 50 GB, jehož cena činí 0,99 dolaru měsíčně. Nejnovější aktualizace, která obsahuje také běžné opravy chyb a vylepšení celkového výkonu, je již nyní k dispozici ke stažení v obchodu App Store. Pro ty, co tuto aplikaci mají a používají jde jistě o zajímavý výčet novinek. Jelikož tuto aplikaci nemám ani stáhlou a její používání neplánuji, nechává mě novinka zcela chladným. Používáte Apple Invites?

Zdroj
Diskuze
Apple

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.