LEGO překvapilo. Astro Bota rozdává zdarma ke všem větším nákupům, nejen k PlayStation

Kolem chystaného setu LEGO Astro Bot 40899 bylo v posledních týdnech poměrně živo. Nejdříve totiž unikla jeho existence, následovaly první fotografie, poté snímky krabice a nakonec i potvrzení, že půjde o dárek k nákupu. Prakticky po celou dobu se však počítalo s tím, že bude Astro Bot exkluzivním bonusem pro zákazníky, kteří si pořídí nový LEGO PlayStation. LEGO však nakonec překvapilo a podmínky nastavilo podstatně příjemněji, což je za mě naprosto super. LEGO PlayStation se mi totiž upřímně až tak nelíbí, ale Astro Bota bych si postavil rád, takže je super, že se k němu dá dostat snáz.
Od dnešního 1. října totiž můžete LEGO Astro Bot získat zdarma k nákupu prakticky libovolných LEGO stavebnic v hodnotě alespoň 3690 Kč. Akce na českém LEGO Store platí do 7. října, respektive do vyprodání zásob. Jinými slovy, nemusíte tedy kupovat LEGO PlayStation ani žádnou jinou konkrétní stavebnici, ale naprosto stačí překročit požadovanou hodnotu objednávky.
Troufám si říci, že vzhledem k tomu, jak povedený Astro Bot je a zároveň že jde o set s přímou vazbou na PlayStation (byť PS5 a nikoliv původní), jde podle mě o velmi příjemné překvapení. Set se skládá z 276 dílků a po sestavení měří přes 20 centimetrů na výšku, 12 centimetrů na šířku a 7 centimetrů do hloubky. Nejde tedy o klasický miniaturní dárek k nákupu, ale o poměrně slušný výstavní model, který navíc dostanete i s vlastním podstavcem.
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PlayStation nakonec vůbec nepotřebujete
Samotný model má pohyblivé paže a otočnou hlavu, takže jej lze vystavit v několika různých pózách. LEGO přidalo také vyměnitelné oči, kdy klasické kulaté lze nahradit půlměsíčkovými a změnit tím Astro Botův výraz. Nechybí ani jeho charakteristický plášť a modré dílky znázorňující tryskový pohon.
Zajímavé navíc je, že LEGO na českém webu u Astro Bota uvádí hodnotu 469 Kč, což je při srovnání se staršími dárky k nákupu vlastně docela nízká cena. Například relativně nedávno rozdávalo LEGO Komnatu nejvyšší potřeby z Harryho Pottera, která byla, pokud si pamatuji dobře, naceněna na zhruba 700 Kč, byť šlo též o dárek zdarma. Tak či tak, jde jen o orientační ceny, za které se tyto sety na sekundárním trhu samozřejmě neprodávají. Zrovna v případě Astro Bota si ale myslím, že díky tomu, jak snadno se k němu dá sehnat, jeho cena na sekundárním trhu nějak zásadně neporoste.
Pokud jste po něm tedy pokukovali, ale nový LEGO PlayStation vás příliš neláká, dopadlo to vlastně nejlépe, jak mohlo. Jediným problémem může být dostupnost. Astro Bot vypadá na poměry dárků k nákupu opravdu povedeně a akce trvá jen týden, takže bych se vůbec nedivil, kdyby zásoby zmizely ještě před 7. říjnem.