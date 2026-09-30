iFixit rozebral AirPods 5 a nestačil se divit. Apple po 10 letech konečně prolomil jednu velkou ostudu

Sluchátka AirPods jsou sice v mnoha směrech naprosto fantastická, v jedné věci však pokulhávají od své první generace. Opravárenští experti z iFixit totiž všem předchozím generacím sluchátek Apple udělili za opravitelnost nelichotivých 0 bodů z 10, což jinými slovy znamená, se se AirPods prostě nedaly opravit. S AirPods 5 ale přichází poměrně zásadní změna. Nová sluchátka se totiž rozebírají podstatně snáz a především je u nich možné vyměnit baterii bez kompletního zničení sluchátka.
iFixit se dovnitř AirPods 5 dostal pomocí fénu, kterým zahřál lepidlo, a svorky držící sluchátko na místě. Uvnitř pak našel baterii s kontakty podobnou řešení, které Apple používal už u AirPods 3. Zásadní rozdíl je ale v tom, že samotné AirPods 5 lze tentokrát otevřít podstatně snáz a baterii je následně možné vytáhnout kleštičkami a podle iFixit ji také poměrně intuitivně ji odpojit.
Baterii už vyměníte, jeden háček tu ale je
Zajímavostí je, že levé a pravé sluchátko nepoužívají stejné baterie a tudíž je nemůžete zaměnit. Jejich polarita je totiž obrácená, takže baterii vytaženou z levého AirPod nelze jednoduše vložit do pravého a naopak. Přesto jde z pohledu opravitelnosti o obrovský posun. iFixit dokonce tvrdí, že zkušenější technici a odvážnější domácí opraváři by měli být schopní baterii v AirPods 5 bez větší námahy.
Ne vše je ale na konto opravitelnosti samozřejmě zalito Sluncem. Asi už tak tušíte, že zatímco baterie ve sluchátkách vyměnit lze, u nabíjecího pouzdra tomu tak bohužel není a dostat z něj nabíjecí akumulátor bez poškození pouzdra je stále prakticky nemožné.
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I přesto však dostaly AirPods 5 od iFixit výsledné hodnocení 2 body z 10, což samo o sobě zní mizerně, jenže oproti všem předešlým AirPods (vyjma Max), které skončily na nule, jde vlastně o pořádný skok. Po zhruba deseti letech totiž Apple konečně vyrobil AirPods, u kterých výměna baterie není prakticky předem prohraným bojem. A vzhledem k tomu, že právě baterie bývá po několika letech jedním z hlavních důvodů pro výměnu bezdrátových sluchátek, je to rozhodně krok správným směrem. O to víc jsem zvědavý, jestli nadcházející roky přinesou příliv nových servisních nabídek právě na výměnu baterií v AirPods.