Apple spustil Apple Pay v jedné z největších zemí světa. Trvalo mu to jen necelých 12 let

Možná tomu ani nebudete věřit, ale platební služba Apple Pay je tu s námi již od podzimu 2014, kdy jí Apple poprvé spustil v USA. Nadcházející rok pak dorazila do Velké Británie, Kanady či Austrálie, aby poté zažila poměrně masivní expanzi do spousty zemí světa, přičemž do České republiky dorazila služba 19. února 2019. O to víc dokáže překvapit, že Indie coby nejlidnatější stát světa a zároveň jedna z největších zemí na světě na spuštění Apple Pay čekala až doteď. To už je ale minulostí. Před pár hodinami totiž v Indii placení skrze Apple Pay odstartovalo. Rozhodně se ale nedá říci, že by službu mohl používat každý majitel iPhone v zemi.
Pro využívání Apple Pay je totiž v současnosti potřeba kreditní karta Axis Bank vydaná v síti Visa nebo Mastercard. Tu lze klasicky přidat do aplikace Peněženka na iPhone a Apple Watch a následně využívat pro bezkontaktní či online platby. Podle dřívějších informací navíc budou v zemi muset podporu Apple Pay přidat také samotní obchodníci a jejich platební terminály, takže služba zpočátku nemusí fungovat všude, kde lze běžně platit bezkontaktně.
Největší indické banky zatím chybí
Poměrně zásadním omezením je zatím absence dalších velkých bank. HDFC Bank, ICICI Bank ani SBI Card Apple Pay při startu nepodporují, přičemž překvapivě není kompatibilní ani domácí karetní síť RuPay. Apple tedy službu spouští v podstatně omezenější podobě, než na jakou jsme zvyklí například u nás. Zde totiž při startu Apple Pay podporovalo relativně dost bank, byť třeba ČSOB coby jedna z největších tuzemských bank mezi nimi nebyla.
Nutno nicméně jedním dechem dodat, že v Indii je situace oproti zbytku světa docela specifická. Zemi totiž dominuje státem podporovaný platební systém Unified Payments Interface neboli UPI, který umožňuje okamžité převody peněz mezi bankovními účty a je tedy nepřekvapivě Indy hojně využíván. Apple Pay nicméně s UPI v současnosti nefunguje, což jej samozřejmě zásadním způsobem omezuje.
Právě regulace a specifika indického platebního trhu byly ostatně jedním z důvodů, proč se o příchodu Apple Pay do země mluvilo tak dlouho. Apple sice nakonec službu skutečně spustil, alespoň zpočátku ale půjde spíš o první krok než o plnohodnotné pokrytí trhu. O to zajímavější bude, jak rychle se přidají další indické banky a zda Apple časem dokáže nějakým způsobem vyřešit také podporu UPI.
Vyrabi tam iphony a nemaj applepay
Katastrofa…