Apple chystá další velkou novinku. Chytré brýle mají dorazit už v roce 2027, nový Vision Pro později

Apple má podle nejnovějších informací poměrně jasno v tom, kam chce v příštích letech posunout zařízení nošená na hlavě. Tvrdí to alespoň na základě svých nejnovějších zjištění reportér Mark Gurman z Bloombergu, dle kterého má společnost za cíl uvést své první chytré brýle do konce roku 2027. Vedle nich přitom pokračuje také vývoj zcela přepracovaného nástupce Apple Vision Pro, u kterého se však případné uvedení očekává podstatně později. A upřímně se nedivím. Zatímco chytré brýle jsou totiž trendem posledních let, Vision Pro naopak úplně nepřesvědčil a tudíž u něj nepřekvapí, že na jeho vývoj Apple nějak zásadně netlačí.
Zamrzet nicméně trochu může fakt, že první chytré brýle od Apple by přitom neměly být tím futuristickým produktem s rozšířenou realitou, o kterém se spekuluje už roky, ale naopak velmi konzervativním zařízením. Apple má totiž údajně počítat s konceptem podobným nynějším Ray-Ban Meta, kdy by tedy i jeho brýle měly nabídnout kameru, reproduktory a chytré funkce. Naopak bude chybět displej, který by uživateli zobrazoval informace přímo před očima. Je sice pravda, že na variantě s displejem má Apple taktéž pracovat, nicméně vydání je naplánováno na pozdější dobu.
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Apple pracuje i na úplně novém Vision Pro
Vedle brýlí má kalifornský gigant taktéž pracovat na kompletně přepracovaném headsetu Vision Pro s interním označením N224. Apple údajně zkoumá hned čtyři různé koncepty, jak by mohl nástupce současného Vision Pro vypadat, přičemž jednou z možností je přesunout část hardwaru mimo samotný headset do samostatné externí jednotky, čímž by bylo možné snížit jeho hmotnost. To by přitom za mě dávalo docela smysl vzhledem k tomu, že už nyní je beztak Vision Pro vázán na baterii, ke které se připojuje kabelem. Myslím si tedy, že by vlastně bylo docela jedno, kdyby byla tato „jednotka“ o něco větší a skrývala tedy třeba i procesor.
Právě takové řešení ale údajně nemá uvnitř Apple úplně jednoznačnou podporu. Někteří vedoucí pracovníci mají totiž podle Gurman považovat externí jednotku za horší řešení a preferovali by spíš kompletní hardware přímo v headsetu. Háček je však v tom, že vytvořit zařízení, které bude zároveň lehčí, levnější a stále dostatečně výkonné, představuje výrazně složitější technický problém a právě proto není uvedení nového headsetu zdaleka jisté. Projekt se má podle dostupných informací nacházet prakticky na začátku a pokud se nakonec skutečně dostane na trh, Gurman odhaduje jeho příchod až na konec roku 2028 nebo začátek 2029.
Z pohledu blízké budoucnosti jsou tedy mnohem zajímavější právě chytré brýle. Pokud Apple skutečně dodrží aktuální plán, do konce příštího roku bychom se mohli dočkat produktu, který bude mnohem blíž klasickým brýlím než současnému Vision Pro. A právě to by mohlo být pro běžné uživatele podstatně zajímavější než další velký a drahý headset, což říkám jako majitel Meta Ray-Ban brýlí, který na ně natáčí opravdu rád. O to víc se mi vlastně myšlenka Apple brýlí, které budou dokonale integrovány do Apple ekosystému líbí a upřímně proto doufám, že se tak stane.