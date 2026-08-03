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Apple chce chytré brýle bez displeje. V budoucnu se stanou vaším novým fitness trenérem

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Podle nejnovějších informací Marka Gurmana plánuje Apple proměnit své chystané chytré brýle v plnohodnotnou platformu pro sledování zdraví a fitness. Ačkoliv se u tohoto nového produktu nepočítá s plnohodnotnou rozšířenou realitou ani vestavěnými displeji, brýle by měly nabídnout pokročilé sledování tělesných aktivit. Tyto inovativní funkce se však s největší pravděpodobností neobjeví hned v první generaci, která by měla dorazit v nadcházejícím roce.

Neúspěšný pokus s Vision Pro

Apple si s myšlenkou propojení nositelné elektroniky na obličeji a fitness aplikací pohrával již během vývoje Vision Pro. Společnost původně připravovala speciální verzi aplikace Fitness+, která by běžela přímo v tomto zařízení. Uživatelé by tak mohli sledovat tréninková videa, monitorovat svůj pohyb a uzavírat kroužky aktivity v rámci prostorového počítače. Systém měl využívat pokročilou analýzu sledování těla, čímž by se zásadně odlišil od běžného cvičení s iPadem nebo Apple TV. Celý projekt byl ale nakonec zrušen kvůli technologickým překážkám a především kvůli příliš vysoké hmotnosti samotného headsetu, se kterým bylo dynamické a intenzivní cvičení zkrátka nemožné.

Koncept Apple Glass

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Apple Smart Glasses 12 Apple-Smart-Glasses-12
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Apple Smart Glasses 5 Apple-Smart-Glasses-5
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Nová vize pro lehké chytré brýle

Navzdory předchozímu nezdaru se jablečný gigant k podobné myšlence nyní vrací ve spojitosti s chystanými chytrými brýlemi. Vzhledem k absenci zobrazovacích panelů ale bude muset Apple zvolit zcela odlišný přístup. Tým Vision Products Group, který má vývoj brýlí a budoucích headsetů na starosti, v současnosti aktivně hledá nové experty. Jejich hlavním úkolem bude definovat budoucnost zdraví, osobní pohody a fitness zážitků napříč všemi vizuálními produkty. Nové posily budou muset najít ten správný průsečík mezi nositelnou elektronikou, technologiemi pro snímání okolí a lidským chováním.

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Kamery a senzory tepu v akci

Nabízí se hned několik možností, jak by mohly brýle bez displeje při sportu fungovat. Jednou z variant je využití chytrých funkcí inspirovaných Apple Watch v kombinaci se senzorem srdečního tepu zabudovaným přímo v obroučkách, podobně jako je tomu u nových sluchátek AirPods. Taková sestava by z lehkých brýlí udělala naprosto ideálního a nenápadného společníka například pro běžce. Zásadní roli by navíc mohly hrát integrované kamery namířené na uživatele nebo na jeho okolí. Ty by dokázaly analyzovat váš pohyb v reálném čase, rozpoznat chyby v držení těla a poskytnout vám zvukovou zpětnou vazbu pro zlepšení techniky cvičení. Na to, jak přesně bude finální vize Applu vypadat a co všechno nám chytré brýle nabídnou, si však budeme muset ještě nějaký ten rok počkat.

Zdroj
Diskuze
Apple

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