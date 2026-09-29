Legendární Gothic si nově zahrajete i na iPhone

Pokud patříte mezi hráče, kteří na přelomu tisíciletí propadli fenomenální hře Gothic, máme pro vás hodně příjemnou zprávu. Původní Gothic je totiž nově dostupný také na iPhone a iPad, takže si jedno z nejvíce kultovních RPG všech dob můžete nově zahrát prakticky kdekoliv. Mobilní verze Gothic Classic vyšla celosvětově 24. září a v českém App Store za ni zaplatíte sympatických 199 Kč. Podmínkou je zařízení s iOS 17.6 nebo novějším.
Skvělou zprávou je, že nejde o žádnou osekanou mobilní předělávku, ale o plnohodnotnou hru, kterou jsme hráli na počítačích. Port totiž zachovává kompletní obsah původního Gothic, takže nechybí žádná část dobrodružství ani původní herní mechaniky. Vývojáři z THQ Nordic Mobile naopak zapracovali především na tom, aby se hra dala pohodlně ovládat na dotykovém displeji. Upravené je proto uživatelské rozhraní, navigace i souboje.
Pozitivem je i to, že pokud vám představa hraní Gothic přes virtuální tlačítka příliš nevoní, není problém připojit klasický gamepad. Na iPad je navíc podporována také klávesnice a myš a mezi jednotlivými způsoby ovládání lze rychle přepínat. Právě na větším displeji, který iPad nabízí, tak může být zážitek z hraní poměrně blízko tomu, na co jsou hráči zvyklí z počítače.
Co se týče herních režimů, vybrat si lze mezi původním a vylepšeným grafickým režimem, přičemž součástí mobilní verze jsou dokonce i achievementy zaměřené například na průzkum kolonie a odhalování jejích tajemství. Za 199 Kč tak dostanete kompletní první Gothic upravený pro moderní Apple zařízení, což mi vzhledem k rozsahu hry přijde jako dost příjemná nabídka.
Gothic se na mobilní zařízení dostává v roce, kdy série slaví 25 let, přičemž iOS verze byla oznámena už letos v březnu. Jestli jste tedy někdy chtěli pobíhat po kolonii cestou vlakem nebo si Gothic rozjet večer na iPad, teď už vám v tom nic nebrání. Osobně se na to coby fanoušek tohoto RPG, které jsem však už roky nehrál, opravdu těším. A pokud by vás zajímala třeba má recenze, dejte vědět do komentářů, ať se do ní kdyžtak pustím co nejdříve.