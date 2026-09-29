Máte Apple TV 4K? Apple po dvou týdnech konečně odhalil všechny hlavní novinky tvOS 27

tvOS 27 je sice pro veřejnost uvolněn už zhruba dva týdny, nicméně až teď se Apple rozhodl zveřejnit jeho oficiální poznámky k vydání a de facto tedy oficiálně prozradit, co vše do systému „naložil“. A nutno uznat, že novinky jsou to sice relativně drobné, ale docela zajímavé. Na seznamu novinek totiž nechybí například podpora Hi-Res Lossless, AutoMix, video podcastů, rychlejšího AirPlay nebo možnost uzamknout jednotlivé aplikace.
Pokud se ptáte, proč Apple zveřejnil poznámky k aktualizaci až nyní, odpověď je ve své podstatě docela jednoduchá. Apple TV totiž na rozdíl od iPhone nebo Mac nezobrazuje klasické poznámky k aktualizaci přímo v Nastavení. Apple místo toho čas od času aktualizuje svůj dokument s přehledem novinek v jednotlivých verzích tvOS. tvOS 27 přitom vyšel už 14. září.
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Apple Music dostává dvě zajímavé novinky
Kdybychom si měli jednotlivé novinky rozebrat detailněji, řekli bychom, že největší důraz kladl letos Apple na konzumaci multimédií v čele s Apple Music. Velmi potěší zejména podpora Hi-Res Lossless zvuku v Apple Music, která má nabídnout poslech hudby ve studiové kvalitě. Přibyl také AutoMix, který se stará o plynulé přechody mezi jednotlivými skladbami. Apple při něm využívá úpravu tempa a synchronizaci beatů, takže přechody mají připomínat práci DJ.
Novinek je ale podstatně víc. Například přepracovaná aplikace Podcasty nově podporuje video podcasty, zatímco AirPlay má nabídnout rychlejší a svižnější připojení při posílání fotografií, videí nebo hudby z iPhone, iPad či Mac na Apple TV. Apple přidal také přepis zvuku, který může pomoci sledovat obsah v situacích, kdy nejsou dostupné klasické titulky. V nastavení zpřístupnění lze díky Dynamic Text nastavit preferovanou velikost textu napříč podporovanými aplikacemi. A zajímavá je rovněž možnost zablokovat spouštění konkrétních aplikací, což se může hodit například v domácnostech s dětmi. Aktualizace samozřejmě obsahuje také opravy chyb a bezpečnostní aktualizace.
Pokud tedy tvOS 27 už používáte, možná jste část těchto změn zaznamenali sami. Oficiální seznam ale hezky ukazuje, že ačkoliv letos Apple kolem tvOS nedělal zdaleka takový povyk jako kolem svých ostatních systémů, Apple TV 4K dostala několik docela praktických vylepšení. Jen připomínám, že tvOS 27 vyžaduje Apple TV 4K 2. generace nebo novější, takže pokud jako já stále používáte Apple TV 4K 1. generace (tedy model z roku 2017), máte s aktualizací smůlu.