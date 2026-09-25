Nová Apple TV 4K unikla přímo z kódu Apple. Design zůstane stejný, uvnitř ji ale čeká obří upgrade

Po téměř čtyřech letech čekání se příchod nové Apple TV 4K zdá být konečně opravdu blízko. Vývojář spolupracující s MacRumors Aaron Perris totiž objevil obrázek dosud nevydané Apple TV přímo v kódu Apple, což je poměrně silný náznak toho, že představení nové generace už nemusí být daleko. A stejně jako u čerstvě uniklého HomePod mini 2 se ukazuje, že Apple tentokrát nebude experimentovat se vzhledem.
Obrázek totiž odhaluje prakticky stejný design, jaký má současná Apple TV 4K. Všechny zásadní změny se tak mají odehrát uvnitř, kde už ovšem půjde o podstatně větší skok. Současná generace byla představena v říjnu 2022 a využívá čip A15 Bionic společně se 4 GB RAM. Novinka má dostat A17 Pro nebo novější čip a 8 GB RAM, což by jí otevřelo dveře mimo jiné k Apple Intelligence a nové Siri AI.
Výrazně vyšší výkon i Wi-Fi 7
Nasazení A17 Pro nebo novějšího čipu by samozřejmě znamenalo výrazně vyšší výkon, Apple TV by ale díky němu získala také hardwarově akcelerovaný ray tracing. Ten by mohl přijít vhod především u her a jejich grafického zpracování. Dvojnásobná operační paměť má být zase důležitá pro Siri AI a další funkce Apple Intelligence.
Další velkou novinkou má být Apple N1, tedy vlastní bezdrátový čip s podporou Wi-Fi 7 a Bluetooth 6. Wi-Fi 7 dokáže při použití kompatibilního routeru pracovat současně s pásmy 2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz a teoreticky může být až čtyřikrát rychlejší než Wi-Fi 6, kterou podporuje současná Apple TV. V reálném světě bude samozřejmě rychlost záviset také na internetovém připojení a dalších faktorech.
Hlavním tahákem nové generace se ale pravděpodobně stane Siri AI. tvOS 27 má na Apple TV získat Siri aplikaci a výrazně chytřejší a osobnější asistent má být schopný odpovídat prakticky na jakékoliv otázky. Právě vyšší výkon a navýšení RAM na 8 GB mají nové Apple TV umožnit provoz Siri AI i dalších funkcí Apple Intelligence. Společně s Apple TV se očekává také přepracovaný Siri Remote, byť zatím není jasné, co přesně na něm Apple změní a zda se vůbec nějak výrazně promění jeho vzhled. Otázkou pak zůstává cena. Apple totiž v červnu Apple TV poměrně razantně zdražil. Základní Wi-Fi verze se 64GB úložištěm nyní v USA začíná na 199 dolarech namísto původních 129 dolarů, zatímco 128GB varianta s Wi-Fi a Ethernetem zdražila ze 149 na 249 dolarů. Zda si nová generace tyto ceny zachová, nebo bude ještě dražší, zatím není jasné.
K představení by každopádně nemuselo být daleko. Říjen patří tradičně mezi měsíce, kdy Apple představuje nové produkty, a objevení obrázku nevydané Apple TV přímo v jeho kódu naznačuje, že tentokrát už bychom se po téměř čtyřech letech čekání mohli skutečně dočkat. Nová Apple TV 4K tak může být otázkou několika příštích dnů či týdnů.
naco je tento hardware, ked kazda dnesna telka ma v sebe apple tv ?