tvOS 27.2 otevírá cestu k prostorovému zvuku. Apple TV konečně zvládne čtyři HomePody najednou

Majitelé chytrých jablečných reproduktorů se zřejmě brzy dočkají jedné z nejžádanějších funkcí v historii. Uživatelé Apple TV sice už dlouho mohou využívat HomePody jako své výchozí reproduktory pro výstup zvuku. Dosud ale byli omezeni pouze na dva kousky. Jak to ale vypadá, připravovaná aktualizace tvOS 27.2 to zásadně změní a umožní sestavení plnohodnotného domácího kina.
První stopy vedou ke čtyřem reproduktorům
Základy pro tuto novinku se objevily už začátkem měsíce, kdy kód v testovací verzi softwaru pro HomePod odhalil skryté odkazy na blížící se podporu prostorového zvuku (surround sound). Tyto spekulace nyní potvrdilo vydání nejnovější bety. Jak zjistil portál FlatpanelsHD, v rámci testovací sestavy tvOS 27.2 beta 2 lze k jedné Apple TV 4K najednou bezdrátově připojit rovnou čtyři HomePody. Systém konkrétně v testu zvládl odesílat zvuk do dvou velkých modelů v kombinaci se dvěma HomePody mini.
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Funkce zatím čeká na finální vyladění
Navzdory tomu, že aplikace Domácnost již spárování dvou dvojic reproduktorů umožňuje, Rasmus Larsen z FlatpanelsHD upozorňuje, že novinka ještě není zcela připravená na ostrý provoz. Systém například zatím neumí jednotlivým HomePodům přiřadit konkrétní role (tedy určit, které reproduktory slouží jako přední a které jako zadní satelity pro prostorové efekty). Čili všechny čtyři kusy aktuálně přehrávají naprosto identickou zvukovou stopu.
Nová sestava navíc momentálně plně funguje s Dolby Atmos pouze u video zdrojů, zatímco zvuky ze systémového menu Apple TV nebo z her hrají nadále pouze z přední dvojice reproduktorů. V kuloárech se šeptá, že ladění těchto funkcí souvisí s chystaným podzimním oživením nabídky. Apple by totiž měl během října představit novou generaci Apple TV 4K, nové HomePody a také dlouho očekávaný chytrý displej s pracovním označením HomePad. Ačkoli si leckdo mohl myslet, že zlatým hřebem letošního roku bude iPhone Duo, nemusí to být úplně pravda. Domácí hub má potenciál oslovit spoustu lidí. Není tajemstvím, že Apple hodlá vstoupit do segmentu chytré domácnosti. Uvidíme, zda tak skutečně pořádně učiní s HomePadem.