Rockstar představil něco jako sběratelskou edici GTA 6. Divnější být nemohla

Vydání GTA 6 se nezadržitelně blíží a tak vás nejspíš nepřekvapí, že Rockstar znovu přikládá po pomyslný kotel šílenství kolem této hry. Před pár hodinami totiž představil Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection, což je v podstatě něco jako sběratelská edice hry, byť to Rockstar takto vlastně úplně neprezentuje. Oficiálně totiž mluví o prémiovém sběratelském setu a limitovaném Collector’s Boxu plném předmětů inspirovaných Leonida a televizní show Macca the Gator. Když se však podíváte na obsah a hlavně cenu, označení „sběratelská edice“ se nabízí tak nějak samo. Tedy, svým způsobem.
Novinka stojí 399,99 dolaru, přičemž v české verzi obchodu Rockstar vychází po jeho přepočtu na 9 738 Kč a k tomu je ještě potřeba připočítat dopravu. Za bezmála deset tisíc korun dostanete 15centimetrovou figurku Macca the Gator s tajnou přihrádkou, sluneční brýle Oakley Frogskins s Prizm Sapphire skly, kšiltovku New Era 9FORTY, tašku přes rameno Leonida Keys, magnetické zrcátko, panákovou skleničku Chunkee the Manatee, sběratelskou lžičku, klíčenku ve tvaru žiletky, sadu devíti odznaků a samolepky. Nechybí ani oboustranný plakát, na jehož zadní straně je kompletní mapa Leonida. Jak detailní ale tato mapa bude je v tuto chvíli otázkou, protože na propagačních fotkách vidět není.
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A kde je GTA 6? Musíte si jej koupit zvlášť
To nejbizarnější ale přichází na samotném konci seznamu. GTA 6 jakožto hra totiž v balení vůbec není, což Rockstar to přímo na stránce produktu zdůrazňuje poznámkou „Grand Theft Auto VI game sold separately“. Za 400 dolarů si tedy kupujete skutečně jen obrovský balík sběratelských předmětů, zatímco samotnou hru je nutné zaplatit zvlášť.
Právě proto je vlastně docela chytré, že Rockstar celý balík nenazývá klasickou Collector’s Edition GTA 6, jelikož tou totiž v tradičním slova smyslu není. Je to spíš samostatná kolekce merche vydaná společně s GTA 6, která je určená především těm největším fanouškům, kterým nevadí za brýle, figurku, čepici a další drobnosti vysázet částku odpovídající několika kopiím samotné hry. The Goodtime State – Vice City Collection dorazí 19. listopadu společně s GTA 6 a Rockstar ji nabízí pouze v omezeném množství. Předobjednávky už běží a společnost zároveň láká na další oblečení a sběratelské předměty spojené s GTA 6, které se mají v Rockstar Store objevit později.
S trochou nadsázky se mi tak chce říci, že vlastně jde i nejde o sběratelskou edici k jedné z nejočekávanějších her všech dob. Má obrovskou krabici, exkluzivní předměty, mapu, vysokou cenu i omezenou dostupnost. Chybí jí jen taková drobnost – samotné GTA 6. Zda je to ze strany vývojářů chytré, nebo naopak směrem k hráčům neuctivé si musí odpovědět každý sám za sebe. Faktem však je, že sociální sítě se přiklání spíš ke druhé variantě.