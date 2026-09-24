macOS 27 nutí lidi stahovat AI modely. Apple Intelligence může nepozorovaně ukrojit i 30 GB místa

Po instalaci nového operačního systému macOS 27 Golden Gate začne Mac při prvním připojení k internetu automaticky stahovat obří jazykové modely pro umělou inteligenci. Na rozdíl od předchozích verzí už Apple neumožňuje tento proces na pozadí nijak zastavit nebo zcela zrušit. Vylepšená Siri AI a celý balík funkcí Apple Intelligence se staly plně povinnou součástí systému, což s sebou přináší nečekaně vysoké nároky na úložiště.
Z oficiálních dokumentů vyplývá, že Apple Intelligence vyžaduje až 14 GB volného místa na Macích s čipem M3 nebo novějším s alespoň 12 GB jednotné paměti. Ostatní kompatibilní počítače by si podle papírových předpokladů měly vystačit s 8 GB. Reálné zkušenosti uživatelů se však od těchto tabulkových hodnot značně liší. Například na Macu mini s čipem M4 Pro si systém po čisté instalaci ukrojil téměř 21 GB prostoru, a redaktoři portálu ArsTechnica naměřili na MacBooku Air s procesorem M3 dokonce více než 22 GB dat. Oba zmíněné stroje využívají nejpokročilejší lokální model AFM 3 Core Advanced, nicméně velkou spotřebu vykazují i slabší konfigurace. MacBook Air s čipem M1 nebo MacBook Neo hlásí zabraných 14 GB, ačkoliv by podle Applu měly tyto stroje spadat do kategorie s polovičními nároky.
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Z komunitních fór je hlášeno, kde některým majitelům MacBooků Pro zmizelo z disku po instalaci systému 24 GB a v extrémních případech i více než 30 GB místa. Společnost tento nesoulad mezi udávanými požadavky a reálnou spotřebou v systémovém nastavení, alespoň zatím, nijak nekomentuje. Ačkoliv je aktivní využívání AI zcela dobrovolné, samotnému stažení obřích datových balíků se už nevyhnete, jelikož Apple z macOS 27 i iOS 27 trvale odstranil přepínač pro úplné vypnutí Apple Intelligence.
Uživatelé tak musí na svých často příplatkových SSD discích povinně obětovat cenné gigabajty bez možnosti volby. Dle zdrojového článku lze spotřebu místa snadno ověřit v Nastavení systému v sekci Obecné, kde v záložce Úložiště stačí rozkliknout informační ikonu vedle položky macOS. Vzhledem k regionálnímu omezení to ale zřejmě u nás není viditelné. Jak je to u mě můžete vidět pod odstavcem. Na každý pád kdybych tohle byl býval věděl, tak jsem s aktualizací počkal.