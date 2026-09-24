Apple zrušil jeden z nejzajímavějších AI produktů následujících let

Společnost Apple se rozhodla pozastavit vývoj svého chystaného nositelného AI zařízení, které mělo být vybaveno integrovanou kamerou. Podle zprávy agentury Bloomberg mělo mít zařízení podobu drobného odznáčku nebo přívěsku, určeného k připnutí na oblečení či nošení na krku.
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Úkolem vestavěné kamery bylo neustále snímat okolí a předávat tyto informace Siri. Přívěsek měl primárně těžit z funkcí Visual Intelligence, díky kterým by Siri dokázala uživateli okamžitě odpovídat na otázky ohledně jeho aktuální polohy nebo objektů, na které se právě dívá. Podobný princip by se mimochodem měl v budoucnu objevit i u AirPods osazených kamerami.
Testovaný prototyp prý svou velikostí i tvarem připomínal AirTag. Byl vyrobený z kombinace hliníku a skla, přičemž na boku disponoval fyzickým ovládacím tlačítkem. Původní spekulace sice hovořily o možném uvedení na trh už v roce 2027, kvůli aktuálnímu odložení projektu je však tento termín nepravděpodobný. Inženýři v Applu se tak nyní soustředí na jiné formy nositelné elektroniky, mezi které patří fitness náramek bez displeje, chytré brýle s umělou inteligencí a zmíněná sluchátka AirPods s kamerovým systémem. Vždy je škoda číst, když Apple nějaký projekt pozastaví. Nicméně místo chytrého AI přívěsku mi daleko zajímavější přijdou zmíněné AI brýle nebo AirPods s kamerami. Pokud kvůli odložení AI přívěsku tyto produkty dorazí dříve, zlobit se nebudu.