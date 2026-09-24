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Apple zrušil jeden z nejzajímavějších AI produktů následujících let

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Společnost Apple se rozhodla pozastavit vývoj svého chystaného nositelného AI zařízení, které mělo být vybaveno integrovanou kamerou. Podle zprávy agentury Bloomberg mělo mít zařízení podobu drobného odznáčku nebo přívěsku, určeného k připnutí na oblečení či nošení na krku.

Apple AirTag 2 LsA 12 Apple AirTag 2 LsA 12
Apple AirTag 2 LsA 11 Apple AirTag 2 LsA 11
Apple AirTag 2 LsA 6 Apple AirTag 2 LsA 6
Apple AirTag 2 LsA 7 Apple AirTag 2 LsA 7
Apple AirTag 2 LsA 5 Apple AirTag 2 LsA 5
Apple AirTag 2 LsA 10 Apple AirTag 2 LsA 10
Apple AirTag 2 LsA 9 Apple AirTag 2 LsA 9
Apple AirTag 2 LsA 4 Apple AirTag 2 LsA 4
Apple AirTag 2 LsA 3 Apple AirTag 2 LsA 3
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Úkolem vestavěné kamery bylo neustále snímat okolí a předávat tyto informace Siri. Přívěsek měl primárně těžit z funkcí Visual Intelligence, díky kterým by Siri dokázala uživateli okamžitě odpovídat na otázky ohledně jeho aktuální polohy nebo objektů, na které se právě dívá. Podobný princip by se mimochodem měl v budoucnu objevit i u AirPods osazených kamerami.

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Testovaný prototyp prý svou velikostí i tvarem připomínal AirTag. Byl vyrobený z kombinace hliníku a skla, přičemž na boku disponoval fyzickým ovládacím tlačítkem. Původní spekulace sice hovořily o možném uvedení na trh už v roce 2027, kvůli aktuálnímu odložení projektu je však tento termín nepravděpodobný. Inženýři v Applu se tak nyní soustředí na jiné formy nositelné elektroniky, mezi které patří fitness náramek bez displeje, chytré brýle s umělou inteligencí a zmíněná sluchátka AirPods s kamerovým systémem. Vždy je škoda číst, když Apple nějaký projekt pozastaví. Nicméně místo chytrého AI přívěsku mi daleko zajímavější přijdou zmíněné AI brýle nebo AirPods s kamerami. Pokud kvůli odložení AI přívěsku tyto produkty dorazí dříve, zlobit se nebudu.

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Zdroj
Diskuze
Apple

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