LEGO brzy přestane prodávat 365 setů! Končí legendární Millennium Falcon, NASA Artemis i řada Harry Potter stavebnic

Pokud máte některý ze starších LEGO setů už delší dobu na svém seznamu přání, možná nastal nejvyšší čas přestat jeho koupi odkládat. LEGO totiž na svém českém e-shopu aktualizovalo sekci stavebnic, které budou brzy vyřazeny z nabídky, a pohled na ni je tentokrát poměrně brutální. V tuto chvíli v ní najdeme rovnou 365 produktů, mezi nimiž nejsou jen malé nebo méně známé stavebnice, ale také některé skutečné LEGO legendy.
Asi největší pozornost na sebe strhává LEGO Star Wars Millennium Falcon. Řeč je o obřím UCS modelu se 7541 dílky, který se prodává už od roku 2017 a za tu dobu se stal prakticky jedním ze symbolů nabídky LEGO pro dospělé. Na LEGO e-shopu se řadí mezi nejdražší sety, zároveň je dle mnoha průzkumů jedním z nejprodávanějších setů všech dob a nyní se objevil právě mezi modely mířícími do důchodu. Spolu s ním se na seznam dostal také obří Venator s 5374 dílky.
Tím však výčet velkých jmen ani zdaleka nekončí. LEGO mezi stavebnice určené k vyřazení zařadilo také NASA Artemis Space Launch System se 3601 dílky, Přírodovědné muzeum se 4014 dílky, Botanickou zahradu, Loď Endurance, Vincent van Gogh – Hvězdná noc nebo například Super Mario World: Mario a Yoshi. Řada z nich přitom stále patří mezi velmi atraktivní výstavní sety, takže množství tak výrazných modelů na jednom seznamu může fanoušky docela překvapit.
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Končí i spousta menších setů
Čistka se samozřejmě netýká jen obřích stavebnic za několik tisíc korun. V seznamu najdeme modely prakticky napříč celou nabídkou LEGO a nechybí zde ani Harry Potter. Mezi konkrétními modely určenými k vyřazení se objevují například Hryzající kniha Obludné obludárium nebo Rodina testrálů. Vedle nich LEGO posílá do důchodu také nejrůznější stavebnice z řad Star Wars, Technic, Minecraft, Marvel, Super Mario a mnoha dalších.
Na dalších stránkách seznamu lze narazit například na Mercedes-Benz G 500 PROFESSIONAL Line, Fotoaparát Polaroid OneStep SX-70, LEGO Fortnite Mecha Team Leader, Hrad Himedži, Ducati Panigale V4 S, 2022 Ford GT, Létající stroj Leonarda da Vinciho nebo Kylo Renovu helmu. Je tedy evidentní, že LEGO tentokrát neprovádí jen kosmetické pročištění katalogu, ale připravuje prostor pro novou generaci stavebnic napříč prakticky všemi svými důležitými řadami.
Celá věc může působit trochu kontroverzně především kvůli tomu, jak známé modely LEGO vyřazuje. Na druhou stranu je ukončování výroby starších stavebnic běžnou součástí fungování jeho nabídky, jelikož by bez něj jednoduše nebylo možné neustále přidávat další a další novinky. Tentokrát je však rozsah seznamu skutečně mimořádný a při pohledu na Millennium Falcon, Artemis nebo další velké modely je jasné, že končí jedna poměrně výrazná část současného katalogu.
Pokud tedy některou z těchto stavebnic chcete, osobně bych s nákupem příliš dlouho neotálel. LEGO u celé kategorie samo upozorňuje, že jde o modely, které budou velmi brzy oficiálně vyřazeny, a nabádá zájemce, aby s nákupem neváhali. Vyřazení samozřejmě neznamená, že všechny stavebnice ve stejný okamžik zmizí ze všech obchodů. Jakmile ale skončí jejich výroba a začnou docházet zásoby LEGO a jednotlivých prodejců, nové kusy už se doplňovat nebudou. U žádaných modelů pak může přijít chvíle, kdy bude jedinou možností sekundární trh a tam už bývají ceny úplně jinde.