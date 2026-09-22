Chystaný LEGO Pán prstenů s Olifantem nabírá obrysy. Únik odhalil cenu, počet dílků i první detaily

O chystaném rozšíření LEGO Pán prstenů pro rok 2027 jsme již několikrát psali a nyní se zdá, že jeden z nejzajímavějších připravovaných setů začíná dostávat mnohem konkrétnější obrysy. Řeč je samozřejmě o obřím Olifantovi, respektive Mûmakilovi, o jehož přípravě se mezi LEGO leakery hovoří už nějakou dobu. Nový únik však nyní přináší podstatně více informací a pokud se potvrdí, fanoušci LOTR se mají skutečně na co těšit.
Stavebnice má nést označení LEGO Icons 11395 The Lord of the Rings: Oliphaunt Battle a skládat se má z 2017 dílků. Cena je podle aktuálního úniku stanovena na 229,99 dolaru, což už samo o sobě naznačuje, že nás nečeká žádný drobný model. Do prodeje by navíc měl set zamířit už 1. února 2027, takže na něj v případě pravdivosti úniku nebudeme čekat ani zdaleka tak dlouho, jak se původně mohlo zdát.
Obří Olifant nebude sám
Zdaleka nejzajímavější jsou nicméně nové informace o samotné podobě stavebnice. Jejím středobodem má být podle leakerů skutečně velký Olifant postavený, který bude umístěný na dioramatickém podstavci. Právě to je přitom poměrně důležitá informace, protože LEGO evidentně nechce vytvořit pouze samostatné zvíře, ale spíš kompletní výstavní scénu inspirovanou bitvou z Návratu krále.
Součástí stavebnice mají být minimálně tři minifigurky, jejich přesné složení však aktuální únik neprozrazuje. Právě zde bude každopádně hodně zajímavé sledovat, po jakých postavách LEGO sáhne. Olifanti jsou samozřejmě neodmyslitelně spojeni s bitvou na Pelennorských polích, takže možností se nabízí opravdu hodně. Dokud se nicméně neobjeví další informace, nemá příliš smysl konkrétní postavy tipovat. Já bych nicméně vsadil na poháněče Olifanta a dále pak Legolase. Třetí postavou by mohl být buď nepřátelský lučištník, nebo jeden z jezdců Rohanu.
Cena 230 dolarů za 2017 dílků může na první pohled působit poměrně vysoko, u takto specifického modelu však bude hodně záležet na jeho skutečných rozměrech a konstrukci. Pokud LEGO opravdu vytvoří masivního Mûmakila s propracovaným tělem, kly, bojovou nástavbou na hřbetě a k tomu přidá ještě dioramatický podstavec, mohlo by jít o jeden z vizuálně nejpůsobivějších LOTR setů posledních let.
Rok 2027 se navíc pro fanoušky LEGO Pán prstenů rýsuje čím dál zajímavěji. Vedle Olifanta se totiž v únicích objevují i další velké stavebnice z tohoto světa, takže je evidentní, že LEGO chce do této licence v příštím roce pořádně šlápnout. Mluví se třeba o Helmově žlebu, který by byl též opravdu zajímavý, byť v minulosti v LEGO verzi již dorazil. V tuto chvíli je nicméně potřeba mít stále na paměti, že jde o neoficiální informace kolující mezi LEGO leakery a LEGO samotné set 11395 zatím nepředstavilo. Pokud se ale nové informace potvrdí, únor 2027 začne pro fanoušky Středozemě skutečně ve velkém stylu. A já coby fanoušek LOTR světa se na to opravdu těším.