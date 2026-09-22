Mapy.com přidávají skvělou novinku, která vám pomůže šetřit baterii

Mapová aplikace Mapy.com z dílny českého internetového giganta Seznam dostala v nedávné aktualizaci další užitečnou funkci, kterou se sice na svých sociálních sítích úplně nechlubí, přesto však myslím, že rozhodně stojí za zmínku. Nejedná se však o zlepšení mapových podkladů či cokoliv podobného, nýbrž o vychytávku, která vám pomůže šetřit baterii při použití navigace. Právě ta totiž zpravidla dostává při zapnuté GPS pořádně „na frak“, kvůli čemuž se výdrž telefonu rychleji zkracuje. Mapy.com se proto rozhodly zavést drobnost, která by měla tuto věc zčásti vyřešit. Do nastavení konkrétně přidala nový přepínač pro stmívání obrazovky mezi navigačními pokyny.
Funkci naleznete konkrétně po spuštění aplikace Mapy.com v menu (tři vodorovné čárky vlevo dole) – Nastavení – Navigace, kde si vyberete, kde konkrétně potřebujete šetřit baterii. Právě to se mi ostatně na celé myšlence líbí asi nejvíc, protože vám díky tomu Mapy.com dávají možnost si perfektně přizpůsobit to, jak se bude aplikace chovat. Jinými slovy, jinak se může chovat při cestě autem, jinak na kole a jinak při pěší vycházce. Je ale samozřejmě třeba si nastavení dobře rozmyslet, aby se vám s ním cestovalo co možná nejlépe. Ne každému (potažmo ne při každém stylu cestování) totiž logicky ztlumená obrazovka do chvíle, než se mění trasa, bude vyhovovat.