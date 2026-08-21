Mapy.com překreslily turistické trasy v Rakousku. Přibyly desítky tisíc kilometrů

Pokud letos vyrážíte na túru do Rakouska, mám pro vás jednu poměrně příjemnou novinku. Mapy.com totiž kompletně překreslily tamní síť značených turistických tras a výsledkem je výrazně podrobnější mapa. Nová databáze nyní obsahuje přibližně 149 tisíc kilometrů značených pěších tras, zatímco původní podklady jich zachycovaly zhruba 95 tisíc.
Rozdíl je tedy opravdu výrazný. Neznamená to samozřejmě, že v Rakousku přes noc vzniklo dalších 54 tisíc kilometrů turistických cest. Mapy.com totiž původní data z OpenStreetMap kompletně nahradily vlastní databází, protože v řadě oblastí byla neúplná nebo obsahovala trasy, u kterých nebylo možné potvrdit, že jsou skutečně značené v terénu.
Mapy.com začaly prakticky od nuly
Kartografická redakce Mapy.com proto rakouskou síť nepřevzala, ale vytvořila ji znovu. U jednotlivých tras ověřovala jejich existenci, skutečný průběh i způsob značení a následně je zakreslovala do vlastní databáze. Výsledkem je podle Seznamu výrazně přesnější a kompletnější turistická mapa.
A právě tohle je podle mě jedna z věcí, kde Mapy.com dávají opravdu velký smysl. Když člověk vyrazí do hor, nechce zjistit až na místě, že trasa, kterou mu aplikace naplánovala, je ve skutečnosti někde úplně jinak nebo vůbec neexistuje. Sám bych přitom při výletu do rakouských Alp rozhodně dal přednost co nejpřesnější mapě před nějakou univerzální aplikací, která má sice pokrytou prakticky celou Evropu, ale u turistických detailů už nemusí být tak důkladná.
Rakousko je pro Čechy důležité
Nejde přitom o náhodnou volbu. Rakousko patří mezi oblíbené destinace českých turistů a právě turistika je jednou z oblastí, na kterou se Mapy.com při rozšiřování do zahraničí výrazně zaměřují. Nová databáze tak může být užitečná nejen při plánování několikadenní dovolené, ale i při obyčejném víkendovém výletu za hranice. Databáze navíc není hotová jednou provždy. Mapy.com uvádějí, že její zpřesňování dál pokračuje.
Takže pokud se letos chystáte do Rakouska na hory, určitě bych si Mapy.com před cestou aktualizoval a na novou turistickou mapu se podíval. Rozdíl oproti dosavadnímu stavu totiž není kosmetický – místo přibližně 95 tisíc kilometrů značených tras jich aplikace nově eviduje kolem 149 tisíc. A vzhledem k tomu, že jde o destinaci, kam Češi vyrážejí opravdu často, je to podle mě jedna z těch aktualizací Mapy.com, které mají smysl i pro běžného uživatele, nejen pro nadšené turisty.