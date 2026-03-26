Mapy.com Premium vám konečně dají pořádek do uložených bodů a tras

Mapy a plánování výletů jsou dnes součástí každodenního života většiny z nás a každý, kdo si rád připravuje trasy dopředu, dobře ví, jak rychle se hromadí body a uložené trasy. S novou funkcí v Mapy.com Premium to teď jde konečně trochu víc elegantně. Uložené body a trasy v sekci Moje Mapy můžete nově organizovat do podsložek, takže i složité plány nebo dlouhé výlety se dají udržet přehledně.
Dřív jste museli všechny své body házet do jedné velké hromady, hledat mezi nimi konkrétní místa a trasy a doufat, že si nezapomenete něco označit. Teď už stačí vytvořit podsložky podle měst, regionů nebo třeba témat – a vše je hned logicky rozdělené. Když plánujete víkendový výlet nebo delší dovolenou, oceníte, jak rychle najdete přesně to, co potřebujete, a nemusíte se ztrácet v seznamu stovek bodů, které jste si v minulosti uložit.
Mapy.com Premium tím vlastně posouvají plánování zase o krok dál. Je to maličkost, ale takové, která z každodenního používání map udělá o něco příjemnější záležitost. A pokud patříte mezi ty, kdo si rádi připravují výlety dopředu, nebo prostě jen chcete mít své oblíbené body a trasy pod kontrolou, tahle novinka vám ušetří spoustu času a nervů. Ve výsledku je přehlednější organizace bodů a tras přesně to, co byste od moderní mapové služby čekali – a konečně to i dostanete.