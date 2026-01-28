Mapy.com vám nově umožní vyzkoušet si skvělou funkci z Premium verze zdarma!

Mapy.com mají jednu nenápadnou, ale překvapivě chytlavou funkci, kterou oceníte ve chvíli, kdy se ocitnete v horách a začnete řešit klasickou otázku, na co se to vlastně díváte. Jmenuje se HorizontAR a funguje přesně tak, jak název napovídá. To jinými slovy znamená, že zkrátka jen namíříte telefon směrem k obzoru a na displeji se vám v rozšířené realitě zobrazí názvy okolních vrcholů. A to klidně i ve chvíli, kdy jsou hory zahalené sněhem nebo lehkým oparem. A co víc, tuto funkci si lze nyní zkusit zdarma.
Velkou výhodou je, že aplikace Mapy.com pracuje s polohou, kompasem i kamerou telefonu, takže orientace je rychlá a překvapivě přesná. Člověk má rázem jasno v tom, který vrchol má před sebou, aniž by musel lovit v mapě nebo hádat podle tvaru hřebene. Přesně ten typ funkce, kterou jednou zkusíte ze zvědavosti a pak ji začnete používat pokaždé, když vyrazíte někam výš.
HorizontAR je standardně součástí Mapy.com Premium, ale Mapy dávají nově možnost si ji bez rizika vyzkoušet. Stačí být přihlášení a funkci lze použít až pětkrát zdarma. Jedná se tak ideální příležitost třeba na víkendový výlet nebo zimní procházku, kdy chcete mít jasno, co všechno se kolem vás tyčí. Je to sice drobnost, ale přesně taková, která dokáže výlet zpříjemnit a dodat mu trochu jiný rozměr.