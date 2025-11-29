Zavřít reklamu

Mapy.com Premium oslavily první rok! Těchto 9 novinek v jeho průběhu přinesly, část z nich je zdarma

Ostatní články
Jiří Filip
0

Je tomu skoro až k nevíře, ale Premium verze seznamácké mapové aplikace Mapy.com oslavila rok své existence. A jelikož je mezi uživateli velmi oblíbená, nejspíš vás absolutně nepřekvapí, že do ní za tuto dobu dodali vývojáři spoustu zajímavých novinek a vylepšení, díky kterým je ještě atraktivnější. Některé z nich jsou navíc dostupné i v rámci bezplatné verze. Čeho všeho jsme se za poslední měsíce dočkali?

Mohlo by vás zajímat

Rozpoznávání kopců v rozšířené realitě

V Mapácké appce teď přes fotoaparát v mobilu můžete objevovat okolní vrcholy prostřednictvím funkce HorizontAR. Zapněte ji, namiřte telefon na horizont a Mapy samy rozpoznají vrcholy na obzoru. Pokud pak nad prémiovou verzí váháte, tuhle vychytávku si můžete předem zdarma vyzkoušet.

251120 01 horizont ar 1920x1080 1

Chytré hodinky na zápěstí

Mapy.com si rozumí s Apple Watch a WearOS. Majitelé chytrých hodinek s Wear OS najdou všechny své oblíbené druhy map. Seznam navíc nezapomněl ani na navigaci či tmavý režim.   A pokud dáváte přednost Apple Watch, mají pro vás vývojáři skvělou zprávu. Právě totiž dokončují poslední úpravy a ladí stabilitu map, abyste i zde našli podrobné mapové podklady

karin mapy4 1 2 scaled 2048x1152

Vlastní mapa zážitků 

V sekci Moje Mapy si můžete k uloženým místům psát poznámky a označovat si, že jste je navštívili, filtrovat si je podle nejrůznějších parametrů nebo si je trvale zobrazit nad mapou. Brzy se navíc můžete těšit na podsložky, barevné označení pro větší přehlednost a hledání pro snadnější organizaci vašich velkých snů.

Jednoduchý výběr offline map

Místo hledání v dlouhém seznamu teď jednoduše vyberete požadovanou oblast přímo na mapě. V premiové verzi můžete neomezeně stahovat offline mapy celého světa.

2506 mapy selektor offline map 1920x1080 cz 1

Trasy podle vašeho tempa

Za jak dlouho dorazíte do cíle? Plánování si můžete upravit tak, aby odpovídalo právě vám a vašemu tempu. Jednoduše si v Mapy.com nastavíte vlastní rychlost chůze, běhu, jízdy s kočárkem nebo na kole. Ať už brázdíte stezky na horalovi, silničce nebo gravelu, Mapy.com vám trasu spočítají přesně podle vašeho tempa. Na základě přání od uživatelů navíc vývojáři rozšiřují tuto funkci také pro auta. Oceníte ji třeba pří jízdě s karavanem nebo přívěsem.

Rozšířené plánování tras i okruhů 

Plánování výletů posouvají Mapy.com zase o kus dál. Můžete si v nich totiž vytvořit okružní pěší trasu přes ferraty, běžecký okruh, výlet vhodný pro kočárek nebo trasu pro gravel kolo či sportovní koloběžku.  Milovníci skialpinismu se navíc už brzy dočkají plánování tras pro horské cesty.

251120 02 planovani okruhu s ferratou 1920x1080 1

Jízdní řády hromadné dopravy

Naplánujte si cestu hromadnou dopravou od vašich dveří třeba až na Milešovku. Bez zbytečného čekání na zastávkách. V aplikaci totiž vidíte zpoždění, číslo nástupiště i bezbariérová spojení. Dokonce můžete sledovat polohu vašeho spoje přímo na mapě. Funkce je dostupná všem uživatelům v bezplatné i v premiové verzi aplikace.

mapy mhd 4 2048x2048

Sdílení polohy s přáteli či rodinou

Dohlédněte snadno na velkou výpravu nebo jen na cestu domů. Polohu svých blízkých uvidíte přehledně přímo na mapě. A pokud používají naši navigaci, zobrazí se vám živě kudy právě jedou a kdy dorazí do cíle. Tato funkce je dostupná zdarma, tedy i v bezplatné verzi aplikace.

sdileni polohy cz scaled 2048x1366

Dálniční známky bez podvodníků 

Při plánování cesty autem vám Mapy ukážou oficiální e-shopy s dálniční známkou pro země, přes které vede vaše plánovaná trasa. Falešné weby už si na vás nepřijdou. Zároveň uvidíte, kolik kilometrů vede po zpoplatněných úsecích dálnic

Plány do budoucna

Vzhledem k oblibě této mapové aplikace vás asi nepřekvapí, že i v příštím roce plánují vývojáři uvolnit řadu novinek. Na cestách jistě oceníte výrazné vylepšení mapových podkladů v zahraničí. Navíc právě teď vyvíjíme nový algoritmus plánování, se kterým sami doladíte trasu podle svých představ. Ještě pozitivnější je pak možná to, že pro Českou republiku ponechává Seznam zaváděcí cenu 249,- korun na celý rok předplatného. Nové funkce budou součástí této ceny, nemusíte se bát dalších příplatků.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.