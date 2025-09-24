Zavřít reklamu

Mapy.com se dočkaly dalšího skvělého vylepšení, díky kterému jsou opět o něco využitelnější

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Pokud patříte mezi fanoušky mapové aplikace Mapy.com z dílny tuzemského internetového giganta Seznam.cz, máme pro vás dobrou zprávu. Do aplikace totiž dorazily nové možnosti pro funkci Výlet po okolí, kterou si můžete spustit přes boční menu. Ta nabízí konkrétně rychlý přístup k různým trasám pro výlet ve vašem okolí s tím, že vy si v ní můžete nastavit vzdálenost, ale nově i to, zda chcete daný výlet absolvovat na gravelu, silničním kole či si jej chcete proběhnout a tak podobně. Některé tyto funkce jsou sice zamčeny v rámci Premium verze, třeba silniční kolo je ale k dispozici i v bezplatné verzi aplikace. Máte-li tedy rádi výlety po vašem okolí, tato funkce se pro vás nyní stane ještě využitelnějším parťákem, což je bezesporu fajn.

Screenshot
Screenshot
IMG 0065 IMG_0065
IMG 0066 IMG_0066
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.