Apple má už příští měsíc představit zcela nový produkt. HomePad nabídne 7″ displej a pozná, kdo před ním stojí

Apple má před sebou ještě minimálně jednu velkou produktovou novinku letošního roku. Podle nejnovějších informací se totiž společnost připravuje na uvedení dlouho očekávaného domácího centra, kterému se prozatím přezdívá HomePad. A čekání už možná nebude dlouhé. Novinka by se totiž mohla objevit už v říjnu.
HomePad má být jakýmsi centrálním ovladačem chytré domácnosti Apple. Jeho základem má být přibližně 7″ čtvercový dotykový displej, přičemž Apple údajně připravuje hned dvě provedení. Jedno bude možné pomocí magnetického systému připevnit například na stěnu, druhé dostane základnu, na které bude displej umístěný. Právě druhá varianta by tak mohla připomínat něco mezi HomePod, iPad a chytrým domácím displejem.
Pozná, kdo se na něj dívá
Jednou z nejzajímavějších funkcí má být rozpoznávání lidí před displejem. HomePad by měl být schopný zjistit nejen to, kdo před ním právě stojí, ale také jak daleko od zařízení se nachází, a podle toho upravit zobrazované informace. Jednotlivým členům domácnosti by tak mohl automaticky ukazovat jejich kalendář, poznámky a další osobní obsah. Z větší vzdálenosti by zároveň mohl zvětšit prvky rozhraní tak, aby byly lépe čitelné.
Apple má pro HomePad připravovat také zcela nové rozhraní postavené na základech tvOS, které bude kombinovat prvky Apple TV a Apple Watch. Počítá se s aplikacemi, widgety a přizpůsobitelnými ciferníky podobnými těm z Apple Watch. Právě díky nim by mohl HomePad v klidovém režimu fungovat například jako hodiny, informační panel nebo jednoduchý přehled chytré domácnosti. Chybět nemá ani FaceTime, ovládání příslušenství přes HomeKit nebo možnost využít HomePad při zabezpečení domácnosti. Důležitou součástí má být samozřejmě také Siri AI, kvůli jejímuž vývoji se ostatně uvedení tohoto zařízení podle předchozích zpráv několikrát posouvalo. Uvnitř se očekává čip A18, který by měl potřebný výkon pro nové AI funkce zajistit.
HomePad by navíc nemusel být jedinou domácí novinkou Apple pro letošní podzim. Firma má připravený také nový Apple TV 4K a HomePod mini 2, oba s výkonnějšími čipy a podporou Siri AI. Dřívější informace dokonce hovořily o výrazných úpravách sekcí Apple Store věnovaných domácnosti, což naznačuje, že Apple chce svou nabídku pro chytrou domácnost začít tlačit podstatně víc než doposud.
Přesné datum představení HomePad zatím známé není a říjnový termín stále není definitivní. Pokud se ale současné informace potvrdí, Apple už příští měsíc vstoupí do kategorie, ve které zatím prakticky vůbec nepůsobil. A osobně jsem na HomePad dost zvědavý. Pokud Apple zvládne dobře propojit HomeKit, Siri AI a jednoduché ovládání na jednom displeji, dokážu si podobnou věc představit třeba v kuchyni nebo obýváku podstatně snáz než další klasický HomePod.