První problém iPhone 18 Pro je na světě? Majitelé hlásí náhlé restarty a záhadnou chybovou hlášku

iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max jsou v prodeji sice teprve od pátku, na internetu se však už začínají objevovat první stížnosti jejich majitelů. Zejména na diskuzní platformě Reddit se totiž začínají objevovat zprávy nešťastných uživatelů, že se jim nový iPhone bez zjevného důvodu samovolně restartuje, přičemž po pádu systému lze v analytických datech najít záhadný soubor označený jako „panic-full“. V několika případech navíc restartu předcházel neúspěšný pokus o odemknutí pomocí Face ID.
Podle jednoho z přispěvatelů se například jeho iPhone 18 Pro podobným způsobem zhroutil zhruba pětkrát, přičemž problém podle něj souvisel s používáním Face ID. Další uživatel zaznamenal neočekávaný restart krátce po prvotním nastavení telefonu, kdy v obou případech se následně v analytických datech objevil „panic-full“.
Právě možná spojitost s Face ID je na celé situaci asi nejzajímavější, jelikož o něm v souvislosti s problémy hovoří více uživatelů. Většina z nich pak shodně tvrdí, že je Face ID nedokázalo opakovaně rozpoznat s tím, že se poté telefon restartoval. Jeden uživatel podle Yahoo kontaktoval Apple, který na dálku provedl diagnostiku a následně mu doporučil telefon vrátit. Jiný majitel tvrdí, že mu byl po diagnostice kus v Apple Store vyměněn. Jde však pouze o zkušenosti jednotlivých zákazníků a nikoliv o oficiální postup Apple.
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Samotný soubor „panic-full“ znamená, že v iPhone došlo k vážnému pádu systému, kvůli kterému se zařízení restartovalo. Najít jej lze v Nastavení – Soukromí a zabezpečení – Analýza a vylepšení – Data analýzy. Jeho přítomnost ale sama o sobě neprozradí běžnému uživateli, co přesně pád způsobilo, kvůli čemuž nelze samozřejmě říci ani to, že za vše může Face ID. Ostatně, některé hlášené restarty totiž proběhly i bez jeho použití. V tuto chvíli tak nevíme, zda jde o chybu iOS 27, hardwarový problém, několik různých chyb se stejným výsledkem nebo něco úplně jiného. Stejně tak zatím nelze říci, jak velkého počtu iPhone 18 Pro se problém skutečně týká. My v redakci nicméně zatím nic takového (naštěstí) nezaznamenali.
Apple se zatím k celému problému nevyjádřil a je otázkou, zda se tak vůbec stane vzhledem k tomu, že může jít skutečně jen o ojedinělý problém řešitelný updatem či výměnou zařízení. Pokud se tedy váš nový iPhone 18 Pro opakovaně bezdůvodně restartuje a v datech analýzy vidíte několik „panic-full“ záznamů, určitě bych situaci nepřehlížel a obrátil se přímo na podporu Apple, případně prodejce, od kterého jste si telefon pořídili.
No po každom uvedení nového produktu sa niečo také môže objaviť, pretože nie všetky veci môžu byť ok pri sériovej výrobe aj keď prototyp bol 100%. Taktiež môže ísť o softvér čo by bolo jednoduchšie.
Horšie by bolo keby to bolo tou infrakamerou Face ID, potom by bolo treba vyškrabať v displayi otvor🤣