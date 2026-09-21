Putin se postaral o pořádný bizár! Při hlasování mu americké Windows připomněly, že je má aktivovat

Rusko má za sebou další poměrně úsměvný trapas. Na internetu se totiž objevily oficiální záběry z Kremlu zachycující prezidenta Vladimira Putina, který v pátek hlasoval online ve volbách do Státní dumy. Na tom by nebylo nic až tak zajímavého, kdyby ovšem jednak nehlasoval z amerického počítače Dell, ale hlavně přes neaktivovaný operační systém Windows.
Asi vás nepřekvapí, že se záběry začaly velmi rychle šířit na sociálních sítích, přičemž jejich pravost následně potvrdil technologický portál Tom’s Hardware s tím, že vodoznak je dle jeho rozboru viditelný také ve videu zveřejněném dalšími zavedenými ruskými médii. Prakticky 100% tedy nejde o upravený screenshot kolující internetem, který má za cíl jen Putina zesměšnit. Na počítači, respektive monitoru, před kterým Putin hlasoval, se totiž skutečně objevuje upozornění odpovídající hlášce „Activate Windows“.
Abychom však byli féroví, je třeba dodat, že samotný vodoznak nebo chcete-li upozornění v pravém spodním rohu monitoru ještě automaticky neznamená, že Putin používal pirátskou kopii Windows, ale vyplývá z něj jen to, že instalace systému nebyla v danou chvíli aktivovaná. K této situaci může dojít například po přeinstalování systému, výraznější změně hardwaru nebo při problému s přiřazením licence. Z videa proto nelze s jistotou určit, zda příslušná licence vůbec neexistovala.
Kromě neaktivovaného operačního systému Windows pak svět pobavilo též zařízení, ze kterého Putil hlasoval. Je na něm totiž viditelné logo výše zmíněné společnosti Dell. Rusko přitom v posledních letech tlačí na používání domácích technologií ve státním sektoru a omezuje zahraniční software i hardware. Dell navíc po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 ukončil v Rusku své aktivity. Prezidentská kancelář ale zřejmě na domácí hardware ještě nepřešla.
Ať už je ale vysvětlení celé zápletky jakékoliv, faktem je, že se sociální sítě záběry amerických technologií v rukou ruského prezidenta nepřekvapivě smějí. Nám fanouškům Apple se pak chce s pořádnou dávkou nadsázky říci, že kdyby Putin používal Mac, minimálně za neaktivovaný operační systém se mu nikdo smát nebude. Tak třeba příště.