Rusko přitvrdilo vůči Apple. Firmě hrozí milionová pokuta kvůli dvěma aplikacím

Napětí mezi Apple a Ruskem znovu eskaluje. Ruský antimonopolní úřad (FAS) totiž zahájil oficiální řízení proti americké společnosti kvůli tomu, že odmítla na iPhony a iPady předinstalovat dvě státem podporované aplikace – komunikační službu MAX a obchod s aplikacemi RuStore. Pokud Apple spor prohraje, může dostat pokutu až 4 miliardy rublů, tedy zhruba 1,1 miliardy korun.
Celý spor se táhne už několik let. Rusko přijalo v roce 2019 zákon, podle kterého musí výrobci telefonů nabízet na prodávaných zařízeních domácí aplikace. Když pravidla vstoupila v platnost, Apple našel kompromis – místo automatické instalace zobrazoval při prvním spuštění iPhonu seznam doporučených ruských aplikací, které si uživatel mohl dobrovolně nainstalovat.
Útok na Ukrajinu změnil vše
Situace se ale výrazně změnila po ruské invazi na Ukrajinu. Apple ukončil oficiální prodej svých produktů v Rusku, odstranil z App Store řadu aplikací spojených s ruskými státními institucemi a kvůli mezinárodním sankcím smazal i aplikace společnosti VK. Letos v červnu navíc zmizel z ruského App Store také messenger MAX, který Moskva podporuje jako domácí alternativu ke WhatsAppu či Telegramu.
Ruské úřady následně vyzvaly Apple, aby situaci napravil. Společnost sice částečně ustoupila a v iOS 26.6 umožnila předinstalaci ruského vyhledávače, požadavky na messenger MAX a obchod RuStore ale nesplnila. Právě to nyní vedlo k zahájení oficiálního antimonopolního řízení.
Jak celý případ dopadne, zatím není jasné. Apple se k zahájenému řízení oficiálně nevyjádřil. Je ale zřejmé, že vztahy mezi firmou a Ruskem jsou nejhorší za mnoho let a spor kolem povinných aplikací je jen další kapitolou dlouhodobého konfliktu mezi technologickým gigantem a ruskými úřady.