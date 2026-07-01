Pokus o utajení strategických objektů před ukrajinskými drony skončil pro Rusko naprostým fiaskem. Ruský technologický gigant Yandex, který v zemi funguje jako alternativa pro Google Mapy, začal na pokyn úřadů rozmazávat citlivá místa na satelitních snímcích. Výsledek? Kvůli takzvanému efektu Streisandové na tajné vojenské objekty u hranic NATO paradoxně upozornil celý svět. Skandinávská veřejnoprávní média (švédská SVT, dánská DR či norská NRK) ve spolupráci s estonským portálem Delfi odhalila celkem 119 rozmazaných oblastí. Analytici okamžitě pochopili, že plošné rozmazávání lokalit funguje jako dokonalý seznam cílů. Téměř všechna tato místa totiž prokazatelně souvisejí s ruskou armádou nebo válečným průmyslem.
Zajímavost: Mezi cenzurovanými objekty se kvůli administrativnímu chaosu ocitly nejen sklady jaderných zbraní a továrny na vojenské drony, ale bizarně také dlouhodobě opuštěné areály nebo obyčejný obchod se spodním prádlem. Celý proces digitálního maskování navíc provázejí neuvěřitelné amatérské chyby. Když moskevský soud na konci roku 2024 nařídil Yandexu zablokovat pohled na opakovaně zasahovanou ropnou rafinerii v Rjazani, úředníci zapomněli v dokumentech přepsat název firmy. Tím veřejně potvrdili přímé propojení mapové cenzury s tajným vládním seznamem strategických podniků zapojených do vojensko-průmyslového komplexu.
Bezpečnostní experti, včetně amerického odborníka na jaderné zbraně Matta Kordy, upozorňují, že tato snaha Moskvy postrádá jakýkoliv technologický smysl. Zatímco Yandex snímky rozmaže, konkurenční platformy jako Google Maps, Bing nebo Apple Maps (případně komerční poskytovatelé detailních satelitních dat) tato místa nadále zobrazují v plném rozlišení. Pro ukrajinské plánovače dronových útoků a západní zpravodajské služby tak Rusko v podstatě samo vytvořilo přehlednou mapu těch nejdůležitějších cílů.