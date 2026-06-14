Google Maps zavádí geniální novinku. Konečně poznáte, která varování na cestě jsou pravdivá

Google Maps přináší skvělou vychytávku, která dlouhou dobu nebyla dostupná. Pokud nyní někam jedete se zaplou navigací v Google Maps a na cestě se objeví nějaká událost, jako jsou stavební práce, nehoda, kolona, policie a další věci, které mohou lidé nahlásit, uvidíte kolik lidí danou událost nahlásilo. Díky tomu máte možnost okamžitě zjistit, zda se jednalo napříklado. chybné nahlášení nebo si máte skutečně dávat pozor, protože před vámi stejnou věc nahlásilo desítky řidičů. Samozřejmě máte možnost stále nahlásit stejnou událost i vy a okamžitě se započítáte mezi uživatele, kteří podali hlášení. Navíc vidíte, před jakou dobou k nahlášení došlo, díky čemuž víte, zda se jedná o aktuální informaci nebo je to například hodinu staré hlášení, které již nemusí být aktuální.
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