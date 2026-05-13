Google Maps na CarPlay čeká velká změna. Míří do něj Gemini AI

Zdá se, že Google Maps se na Apple CarPlay chystají na další velký posun. Podle nově objeveného kódu totiž Google pracuje na integraci Gemini, která by mohla výrazně změnit způsob, jakým navigaci v autě používáme.
Pokud se Gemini do CarPlay skutečně dostane, nepůjde jen o klasické zadání cíle. AI by měla zvládat mnohem víc. Místo klikání a diktování adresy se jednoduše zeptáte. Třeba kde je nejlepší kavárna po cestě, kde zaparkovat nebo kam vyrazit na oběd. A Gemini vám rovnou nabídne konkrétní odpověď i s navigací. Na iPhonu už něco podobného funguje v rámci funkce „Ask Maps“, takže nejde o úplně novinku, spíš o rozšíření do auta.
Pokud se pak ptáte na to, proč Gemini míří do Google Maps v autě až teď, důvod je poměrně jednoduchý. Apple totiž nedávno v iOS 26.4 otevřel CarPlay pro konverzační AI aplikace třetích stran a Google toho teď očividně využívá. Ostatně už dnes se v CarPlay objevily služby jako ChatGPT, Grok nebo Perplexity. Gemini tak zapadne do trendu, který se začíná rychle rozjíždět.
Co se týče termínu vydání, ten je bohužel zatím vzhledem k tomu, že Google vše zatím stále testuje, zcela nejasný. Oficiálně ostatně zatím nic potvrzené není a funkce se v aplikaci skrývá. To ale většinou znamená, že na spuštění se pravděpodobně nebude čekat dlouho. Snad tedy Gemini úroveň Google Maps v autě posune.