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Rusko přitvrzuje vůči Apple. Hrozí mu další obří pokutou

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Apple čelí dalšímu tlaku ze strany ruských úřadů. Federální antimonopolní služba (FAS) společnosti pohrozila pokutou až čtyři miliardy rublů, tedy v přepočtu zhruba 52 milionů dolarů (více než 1,1 miliardy korun), pokud do 15. července nesplní nové požadavky týkající se ruských aplikací.

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Podle ruských úřadů Apple zvýhodňuje vlastní služby a zahraniční aplikace na úkor domácích vývojářů. Vadí jim především to, že iPhony a iPady standardně využívají zahraniční vyhledávače a že na zařízeních prodávaných v Rusku nejsou předinstalovány vybrané ruské aplikace, mezi nimi například státem podporovaný komunikátor MAX nebo místní vyhledávače. Pokud Apple požadavky nesplní, může následovat zmíněná rekordní pokuta.

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Napětí mezi Applem a Ruskem dál roste

Celá situace navazuje na události z minulého týdne, kdy Apple odstranil z App Storu několik aplikací společnosti VK, která je úzce napojena na ruský stát. Moskva krok okamžitě označila za nepřijatelný a požadovala po Applu vysvětlení. Firma tehdy uvedla, že aplikace odstranila v souladu s mezinárodními sankčními pravidly.

Zajímavé je, že Apple oficiálně ukončil prodej svých produktů v Rusku už v březnu 2022 krátce po zahájení invaze na Ukrajinu. Přesto se iPhony a další zařízení do země stále dostávají prostřednictvím takzvaného paralelního dovozu, a právě na tato zařízení se podle všeho mají nové požadavky vztahovat. Jak přesně by měl Apple předinstalaci ruských aplikací technicky zajistit, ale zatím není jasné.

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Apple se k celé věci zatím veřejně nevyjádřil. Pokud ale požadavkům nevyhoví, může čelit jedné z nejvyšších finančních sankcí, jaké kdy Rusko vůči zahraniční technologické společnosti navrhlo. Celá kauza zároveň ukazuje, že napětí mezi Moskvou a velkými západními technologickými firmami ani po několika letech od začátku války na Ukrajině rozhodně nepolevuje.

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