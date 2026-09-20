Necháváte MacBook celý den v nabíječce? Tohle nastavení může prodloužit životnost baterie

Pokud MacBook používáte většinu dne na stole a prakticky neustále jej máte připojený k nabíječce, není z dlouhodobého hlediska ideální držet baterii neustále na 100 %. Apple proto do macOS Tahoe 26.4 přidal funkci, kterou už nějakou dobu znají majitelé novějších iPhonů – možnost nastavit pevný limit nabíjení baterie.
Lithium-iontovým bateriím totiž příliš nesvědčí dlouhodobý pobyt při maximálním nabití. Čím déle baterie zůstává na 100 %, tím rychleji může docházet k jejímu chemickému stárnutí a postupnému snižování maximální kapacity. U notebooku, který tráví většinu pracovního dne připojený k adaptéru, proto dává omezení nabíjení poměrně velký smysl.
Není to totéž jako optimalizované nabíjení
MacBooky už delší dobu nabízejí Optimalizované nabíjení baterie. To se snaží naučit vaše návyky a v určitých situacích nabíjení nad 80 % pozdržet, dokud systém nepředpokládá, že budete plnou baterii potřebovat. Nový limit nabíjení funguje jinak. Místo odhadování jednoduše nastavíte maximální úroveň, na kterou se má baterie běžně nabít. K dispozici jsou hodnoty 80, 85, 90, 95 a 100 %.
Pokud MacBook používáte téměř výhradně u pracovního stolu, může dávat smysl například limit 80 nebo 85 %. Jestli naopak notebook často odpojujete a potřebujete několik hodin výdrže mimo zásuvku, praktičtější může být 90 nebo 95 %. Jde tedy především o kompromis mezi maximální okamžitou výdrží a dlouhodobým šetřením baterie.
Jak nastavit limit nabíjení MacBooku
Na Macu otevřete → Nastavení systému → Baterie. U položky Kondice baterie klikněte na informační tlačítko „i“ a následně u Limitu nabíjení zvolte požadovanou hodnotu – 80, 85, 90, 95 nebo 100 %. Nastavení nakonec potvrďte. Od této chvíle se MacBook bude při běžném používání držet zvoleného maxima. Optimalizované nabíjení přitom může dál fungovat současně, pokud jej v této nabídce nevypnete.
Je také normální, pokud se MacBook občas nabije až na 100 % i při nastaveném nižším limitu. macOS to může čas od času udělat kvůli kalibraci a přesnějšímu odhadu stavu baterie.
Pro uživatele, kteří mají MacBook osm hodin denně zapojený do zásuvky, jde o jednu z těch nenápadných funkcí, které mohou mít smysl hlavně v horizontu několika let. Několik procent výdrže dnes totiž může být docela rozumnou cenou za baterii, která si déle zachová svou původní kapacitu.