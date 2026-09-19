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Netflix vytáhl na víkend gigantické hity. Vrací se kultovní fenomén i pikantní tabu

Seriál
J. VajdákJan Vajdák
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I tento týden byl v podání Netflixu poměrně zajímavý. Pojďme se na novinky podívat.

Stranger Things: Příběhy z pětaosmdesátého (série 2)

Vítejte zpátky v městečku Hawkins! Je zima roku 1985 a stará známá parta se musí postavit novým příšerám a vyřešit jednu paranormální záhadu. Druhá série má osm epizod.

Zdaleka nejlepší

Dvě nejlepší kamarádky z dětství se na výšce přidají k bollywoodskému tanečnímu týmu, který chce uspět v celonárodní soutěži. Cesta do ní je ale drsnější, než si myslely.

Příběhy chtíče 3

Pokračování Příběhů chtíče z roku 2018 nominovaných na Emmy®, ve kterém se čtyři přední indičtí režiséři v krátkých filmech zabývají sexem, vztahy, touhou a láskou.

Fauda (série 5)

Pokračování veleúspěšného seriálu. Pokračování příběhu v dalších 11 epizodách.

Zdroj
Diskuze
Netflix

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