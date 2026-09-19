Recenze Apple 40W USB-C Dynamic Power: Starý dobrý Apple je zpět!

Možná budu znít jako starej dědek, ale na Apple jsem vždy miloval detaily, ty které ho provázely ještě dávno předtím, než ukázal světu první iPhone. Pamatuju si, jak můj PowerMac G4 „dýchal“ když byl v režimu spánku. Jak měl adaptér k PowerBooku nožičky, které jste vysunuly a namotaly na ně kabel. Apple však postupně od těchto vychytávek ustoupil a bylo jich méně a méně až téměř vymyzely. Že to bude zrovna nabíječka, která mi opět vykouzlí úsměv na rtech, by mě nenapadlo ani ve snu, přesto to Apple dokázal. Apple představil novou 40W USB-C Dynamic Power nabíječku jako něco, co dokáže nabít iPhone 17 Pro nebo iPhone 18 Pro a samozřejmě i jejich verze Max maximální rychlostí.
To co mě však fascinuje a čím si mě po letech Apple opět získal je mechanismus, kterým z kompaktní nabíječky vysunete kolíky do zásuvk. Nevysovají se totiž jen kolíky samotné, ale i celá plastová část která vypadá v podstatě jak 5 W Apple adaptér, který kdys idávno Apple dodával ke svým telefonům. A právě precinznost a rychlost jakou po stisknutí tlačítka vystřelí obe časti z těla adaptéru je přesně ta maličkost, která mě u Apple fascinue. Je neuvěřitelné, jak lze takový detail udělat naprosto precizně, plynule a tak, že vás potěší. Na druhou stranu musím říct, že je adaptér, možná i kvůli tomuto mechanizmu poměrně těžký a jeho váha vás rozhodně překvapí, navíc když kompaktnost těla přímo vyzývá k tomu ,abyste jej měli na cesty.
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Celé kouzlo nabíjení maximální rychlostí spočívá v tom, že to co omezuje výkon nabíjení je teplota baterie ve vašem iPhone. Tato nabíječka dokáže dynamicky regulovat výkon až do 60 W a to tak, že se baterie v telefonu nepřehřívá. Díky tomu je nabíječka schopna nabít iPhone 18 Pro na 50% za 15 minut a v případě iPhone 17 Pro za 20 minut. Dokáže pak také nabít za 35 minut iPad Pro a to právě díky dynamickému nabíjení, kdy se střídá nabíjecí výkon tak, aby po celý čas nabíjení využíval telefon maximální možný potenciál nabíjení a nedocházelo k jeho přehřívání. Kdybych říkal, že máte nyní zahodit své klasické nabíječky a přejít právě na tuto jen kvůli rychlosti, tak bych musel lhát. Reálně vám nabíječka urychlí nabíjení o zhruba 5 minut pokud máte kvalitní 40 W adaptér. Apple nabízí nyní pouze 20W adaptér, v USA pak i duální 35 W adaptér a pak až 70 W adaptér pro MacBook a samozřejmě ještě výrazně výkonnější varianty.
Ve všech případech bude nejrychlejší právě tato nabíječka a to i v porovnání se 70 W adaptérem, který neumí dynamicky přepínat rychlosti tak jak tento adaptér a právě proto dochází ke zpomalení nabíjení z důvodu, kdy musí telefon čekat až vychladne baterie. Oproti 20W je pak nabíjení o 10 minut rychlejší do 50% a v případě nabíječky 35 W která je však jen v USA a kterou používám, tak je tato nabíječka rychlejší zhruba o 5 minut na 50 %. Pokud tedy nemáte adaptér a nebo chcete kupovat další pro dobíjení iPhone a iPadu, pak je tohle ta nejrychlejší a nejlepší možnost co je k dispozici. Samozřejmě s ním můžete nabíjet cokoli dalšího, ale jeho maximální potenciál využijete jen v případě iPhone 17 Pro nebo iPhone 18 Pro.
Já jsem nadšený z toho, jak adaptér funguje v rámci svého designu, co se rychlosti nabíjení týká, zcela upřímně ji příliš nepocítíte a ano, pokud honíte každou vteřinu a máte jinak dokonalé podmínky pro nabíjení, tak je rozhodně lepší použít tento adaptér, než nějaký jiný. Pokud tedy chcete nový adaptér, chcete ať je maximálně kompaktní a zároveň nabíjí nejrychleji jak to je možné, pak není nad čím váhat. Já jsem fascinovaný tím, jak precizně funguje vystřelování kolíků a celého systému který dáváte do zásuvky a jsem rád, že Apple stále ještě umí potěšit maličkostí.