Konečně! Přenos eSIM na nový iPhone je u nás opět jednodušší a skoro nikdo o tom neví

Když jsem se před lety rozhodl přejít z klasické fyzické SIM na eSIM, přišlo mi to jako docela dobrý nápad. O rok později, když mi na recenzi dorazila další generace iPhone, jsem se však docela bil do hlavy. Jsem totiž letitý klient T-Mobile, který v té době ještě nepodporoval přenos eSIM z telefonu do telefonu přímo skrze nastavení a přechod na eSIM pro mě tedy znamenal generování nového QR kódu v aplikaci operátora, odstraňování profilu a tak podobně. Jinými slovy, šlo o podstatně zdlouhavější úkon než jen vyjmout plastovou SIM z jednoho zařízení a vložit ji do druhého. To ale už nyní neplatí.
Zhruba v polovině února letošního roku T-Mobile oznámil, že spouští podporu přenos eSIM z jednoho telefonu do druhého. Tehdy však šlo eSIM přenášet jen mezi telefony s Androidem, což mě docela mrzelo – tím spíš, když konkurenční Vodafone přenos eSIM mezi telefony již podporuje. A protože o rozšíření podpory nepadlo od té doby ze strany T-Mobile ani slovo, respektive jsem nic takového nedohledal, když jsem před pár hodinami přecházel z iPhone 17 Pro na 18 Pro, už jsem byl tak nějak vnitřně smířen s tím, že mě čeká klasické kolečko ve stylu generování QR kódu v aplikaci operátora a tak podobně.
O to víc mě překvapilo, že mi iPhone nejenže nabídl přenos eSIM do nového telefonu, protože to se stalo i loni, ale že byl dokonce schopen celou věc zdárně dokončit. Vše přitom trvalo doslova pár sekund a navíc bez nutnosti jakéhokoliv složitějšího zásahu z mé strany. Jedná se tedy o naprosto fantastickou zprávu pro všechny klienty T-Mobile, protože jednoduchý přenos eSIM do jiného telefonu zkrátka musí ocenit její každý uživatel. Navíc si tímto způsobem můžete „pinkat“ číslo z jednoho telefonu na druhý a zpět, takže pokud máte například jeden iPhone ryze pracovní do horších podmínek a jeden zase „soukromý“ do ulic, výměna SIM pro vás bude záležitostí pár vteřin.
Přiznám se, že mě osobně tato funkce potěšila opravdu velmi, protože jde přesně o tu věc, která mi i značně usnadní práci. Letos tomu sice tak není, ale když v minulosti v září Apple představil světu naráz více modelů iPhone, postupně si mezi nimi přehodit SIM kvůli testování nebylo úplně komfortní. A loni mě to štvalo obzvlášť, protože dorazil iPhone Air, který je přesně tím typem telefonu, který si technologie milující člověk čas od času chce vzít s sebou ven prostě proto, že je krásný a technologicky zajímavý, ale zároveň se nechce omezovat jeho kompromisy neustále a proto jej po „venčení“ vymění za Pro řadu. Tento scénář jste si však mohli loni užít jen v případě, že využíváte služeb Vodafone, což už ale nyní neplatí. O2 se nicméně k podobnému kroku zatím nerozhoupalo, takže pokud budete přecházet na nový telefon u něj, počítejte s tím, že se bez generování QR kódu neobejdete.