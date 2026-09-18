Alza rozjela obří LEGO slevy! Ušetřit můžete až 35 %

Komerční sdělení: Jestli je něco, na co se vyplatí během Alza dnů podívat, jsou to tentokrát rozhodně stavebnice LEGO. Alza totiž do své aktuální akce zařadila opravdu pořádnou porci setů a u některých z nich lze díky slevovým kódům stáhnout cenu o 10, 15, 20, ale dokonce i 35 %. Akce přitom běží až do 21. září, takže pokud chcete doplnit sbírku, nakoupit něco dětem nebo už pomalu řešíte vánoční dárky, pár nabídek stojí skutečně za pozornost.
Začít můžeme třeba u LEGO Harry Potter 76433 Mandragora. Set s 579 dílky vychází po použití kódu ALZADNY35 na 968 Kč. Za 1 079 Kč pak můžete s kódem ALZADNY15 pořídit LEGO Technic 42212 Ferrari FXX K s 897 dílky. Hodně příjemnou cenovku dostal také LEGO Icons 10330 McLaren MP4/4 a Ayrton Senna, který s kódem ALZADNY20 vychází na 1 319 Kč.
Na své si ale přijdou i fanoušci menších a levnějších stavebnic. LEGO Speed Champions 77245 Aston Martin Aramco F1 AMR24 pořídíte s kódem ALZADNY15 za 467 Kč, LEGO Minecraft 21268 Domeček prasátka za 347 Kč a třeba LEGO Classic 10696 Střední kreativní box s 484 dílky za 524 Kč. Právě u těchto levnějších setů se podle mě vyplatí přemýšlet i trochu dopředu nad dárky, protože za pár stovek už se dá vybrat poměrně pěkná stavebnice.
A Alza nezapomněla ani na dospělé stavitele a sběratele. LEGO Technic 42172 McLaren P1 s 3 893 dílky stojí po použití kódu ALZADNY10 8 414 Kč, zatímco povedená LEGO Icons 10367 Knižní zarážka: Pán prstenů – Balrog vychází na 2 447 Kč. V akci je dokonce obří LEGO Star Wars 75419 Hvězda smrti s 9 023 dílky, u které kód ALZADNY10 srazí cenu na 22 761 Kč.
Výběr je navíc opravdu široký. V nabídce Alza dnů jsou zastoupeny řady LEGO Star Wars, Technic, Speed Champions, Harry Potter, Minecraft, Botanicals, Icons, Creator, Disney a řada dalších. Za zmínku stojí třeba i LEGO Botanicals 10311 Orchidej za 934 Kč, 10348 Bonsaj – Japonský červený javor za 1 079 Kč nebo 10313 Kytice lučního kvítí za 1 044 Kč, vždy po použití příslušného kódu.
Pokud tedy LEGO alespoň trochu propadáte, současné Alza dny bych rozhodně neignoroval. Slevy nejsou omezené jen na pár méně zajímavých stavebnic a mezi zlevněnými sety se objevují jak levné kousky za pár stovek, tak velké sběratelské modely za tisíce. Jen nezapomeňte při nákupu použít správný slevový kód – podle konkrétní stavebnice se totiž výše slevy liší. Akce končí 21. září 2026.