iOS 27.2 přinese bezpečnější mazání iPhone. Má to ale zásadní háček

Apple testuje v první beta verzi iOS 27.2 novou možnost, jak ještě důkladněji z iPhonu vymazat veškerá data. Nová funkce totiž dokáže kompletně přepsat celé úložiště telefonu prázdnými daty, a to včetně místa, které není aktuálně využíváno. Má to ale jeden zásadní háček. Tato softwarová novinka bude s největší pravděpodobností omezena výhradně na čínský trh.
Zničení klíčů vs. fyzický přepis
Při standardním mazání iPhonu do továrního nastavení dnes Apple postupuje tak, že pouze nevratně zničí šifrovací klíče. Původní data sice fyzicky zůstanou na disku, ale jsou kryptograficky naprosto nečitelná a pro kohokoliv nedostupná. Chystaná novinka naproti tomu paměťový čip alespoň jednou kompletně přepíše nesmyslnými daty. Samotný Apple však přímo v systému varuje, že tento hloubkový proces zabere podstatně více času a mohl by negativně ovlivnit celkovou životnost úložiště.
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Vynuceno novou legislativou
Důvodem, proč Apple tuto funkci nasazuje pouze v Číně, je nová tamní legislativa. Ta vstoupí v platnost 1. ledna 2027 a bude po všech výrobcích spotřební elektroniky striktně vyžadovat, aby uživatelům poskytli možnost důkladného a trvalého přepsání uložených dat. Analýza zdrojového kódu navíc potvrdila, že nezůstane jen u jablečných telefonů. Nová možnost formátování dříve či později zamíří také na tablety iPad, chytré reproduktory HomePod a headset pro smíšenou realitu Apple Vision Pro. Novinka zní velmi zajímavě a opět o něco zvýší bezpečnost, pokud někdo bude chtít svůj iPhone nenávratně smazat. Ovšem jestli to stojí za potenciální možnost zničení úložiště.