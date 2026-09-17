Testujeme přepracovanou aplikaci Zdraví z iOS 27.2 a tohle jsou naše první dojmy

Pokud sledujete dění okolo Apple dlouhodobě, určitě vám v minulosti neunikla nálož spekulací o tom, že se chystá přepracování aplikace Zdraví. Ta totiž v současné verzi sdružuje nepřeberné množství nejrůznějších informací, které o vás zaznamenává váš iPhone, Apple Watch, případně si je můžete zaznamenávat i vy sami ručními zápisy, ale bohužel není moc přehledná a zároveň neodpovídá moderním trendům z hlediska vyhodnocování dat a tak podobně. Apple se proto rozhodl tuto skutečnost změnit a pro iOS 27 si připravil, byť zcela v tichosti až do představení iPhone 18 Pro a Apple Watch Series 12 a Ultra 4, přepracovanou aplikaci Zdraví. A jelikož ta dorazila včera ve zkušební verzi v první betě iOS 27.2, byla by škoda se na ní nepodívat trochu blíže.
Hned na úvod je třeba říci pár důležitých věcí. Zaprvé, to, co je v současnosti v betě k dispozici, je skutečně jen jakési preview a je možné, že se finální výsledek ještě více či méně změní. Apple totiž sám upozorňuje na to, že jde pouze o testovací verzi, která se bude postupně ladit a kterou ještě nechce v iOS 27.2 vydat. Do konce roku se sice máme tohoto upgradu dočkat, kdy se tak stane ale zatím není jasné. Zadruhé, a to je možná ještě důležitější – přepracované Zdraví vám na iPhone „naskočí“ jen v případě, že budete mít telefon přepnutý do americké angličtiny a zároveň budete mít region telefonu přepnutý na USA. Pokud tyto podmínky nesplníte, bude se vám Zdraví stále zobrazovat ve staré verzi.
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Co se pak aplikace jako takové, Apple jí nově dělí do tří kategorií – konkrétně Insights (Poznatky), Longevity a Browse (Procházení). První sekce je nepřekvapivě jakými souhrnem toho nejdůležitějšího na jednom místě a ve výsledku by tedy měla stačit k tomu, abyste se o svém těle dozvěděli na jednom místě vše základní potřebné. Vše je zde docela hezky popsáno, vysvětleno a hlavně viditelně zobrazeno, takže odpadá nutnost hloubkového procházení aplikace.
Druhá sekce se pak zaměřuje na nynější trend v podobě Longevity a tedy by vám měla tato sekce jednak udělat jasno v tom, jak váš životní styl ovlivňuje „věk vašeho těla“, ale hlavně by vám měla pomoci zpomalit stárnutí třeba tím, že vám ukáže, jak velký vliv má fyzická aktivita na vaše zdraví a tak podobně. Třetí sekce je pak „prostý“ prohlížeč složek, ve kterém naleznete veškerá data jakkoliv do aplikace zanesená. Zde tedy Apple nic zásadního nevymýšlel, ale nasadil to, na co jsme zvyklí.
Já sice testoval aplikaci na iPhone, ke kterému nemám připojené Apple Watch, nicméně díky synchronizaci aplikace Zdraví napříč mými zařízeními se mi tam přeci jen nějaká ta data propsala a díky tomu tak vidím třeba to, že ač už je mi 30, díky mé fyzické aktivitě je mé tělo ve formě dvacátníka, což mě popravdě docela potěšilo a i překvapilo, protože se tak občas opravdu necítím. Samozřejmě je mi ale jasné, že je třeba všechny podobné funkce brát s určitou rezervou a spíš tak nějak orientačně, než vyloženě jako hlásání pravdy.
Nicméně první dojem z nového pojetí Apple Zdraví je opravdu dobrý, protože z aplikace, která je v současnosti za mě osobně extrémně nepřehledná, přestože skrývá skutečně zajímavá a užitečná data, se rázem stává něco, kde člověka baví trávit čas a zjišťovat informace o svém těle. Doufám proto, že na finální výsledek nebudeme čekat příliš dlouho, protože pro lidi, kteří na podobná data koukají rádi, jde o opravdu příjemný upgrade.