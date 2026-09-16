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Apple vydal první bety iOS 27.2, macOS 27.2 a dalších systémů

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Ačkoliv jsme se teprve v pondělí dočkali vydání první veřejné verze iOS 27, Apple nelení a před pár desítkami minut vypustil první beta verze iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2 Golden Gate a tvOS 27.2, čímž odstartoval testování další várky aktualizací. Pokud si pak kladete otázku, zda jsme se v označení systémů nespletli, vězte, že nikoliv. Za normálních okolností bychom sice po iOS 27 očekávali iOS 27.1, Apple ale tentokrát u běžných iPhone přeskakuje rovnou na iOS 27.2 kvůli tomu, že iOS 27.1 je připravován především s ohledem na iPhone Duo, který se začne prodávat až v říjnu. Ostatní modely tak nyní pokračují rovnou verzí 27.2. 

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Na velké novinky si zatím musíme počkat

V tuto chvíli není jasné, jaké všechny novinky první bety přinášejí. Apple je totiž vývojářům skutečně před chvílí, takže se jejich obsah teprve zkoumá. Dá se nicméně očekávat, že vedle nových funkcí se aktualizace zaměří také na opravy chyb, zabezpečení a další optimalizaci systémů. První vývojářské bety jsou standardně dostupné prostřednictvím Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru, kde si stačí zapnout instalaci vývojářských bet. Pokud vás tedy láká testování další várky systémů, máte nyní jedinečnou možnost tak učinit. 

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iOS 27

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