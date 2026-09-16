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Ruský youtuber se dostal předčasně k iPhone 18 Pro Max. Podívejte se, co na něj říká

iPhone
J. FilipJiří Filip
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Přestože zamíří nový iPhone 18 Pro a 18 Pro Max do prodeje oficiálně až v pátek a novináři, kteří jej již od Apple dostali na testy, mají na informace ohledně novinky stále informační embargo, kvůli kterému nemohou s výsledky svých testů vyjít ven, internetem se v posledních hodinách jako lavina šíří video známého ruského youtubera, kterému se už jeden iPhone 18 Pro Max dostal do rukou. Jak k tomu došlo sice můžeme jen hádat, faktem však je, že právě ruští youtubeři se v posledních měsících a letech v tomto směru ukazují jako jedni z nejlépe zásobených vůbec. Vždyť právě u nich jsme ještě před představením viděli první testy MacBooku Pro M5 či iPadů Pro M5. 

Apple iPhone 18 pro Apple iPhone 18 pro
apple iphone 18 pro blue apple iphone 18 pro blue
iPhone 18 Pro max iPhone 18 Pro max
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
iphone 18 pro camera iphone 18 pro camera
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Nutno podotknout, že video toho vlastně nějak moc neodhaluje. Youtuber na něm totiž ukazuje v první části hlavně vzhled modré verze iPhone 18 Pro Max v kombinaci s několika obaly, přičemž později odhaluje například prostředí nativní aplikace Fotoaparát, ve které je nově k dispozici možnost přepínání ohniska díky nasazení variabilní clony u širokoúhlého fotoaparátu. Dále si ve videu můžete prohlédnout třeba menší Dynamic Island a to, jak s ním pracují animace, či si vyslechnout informace o výrazně lepší výdrži baterie oproti předešlé generaci či zrychlení díky 2nm čipu A20 Pro. 

Obecně se ale dá říci, že se nejedná o příliš komplexní test, ale spíš o video, které má za cíl zaujmout tím, že odhaluje zatím nedostupné zařízení, než aby o něm jakkoliv hlouběji informovalo. Je nicméně minimálně s podivem, že další předčasné odhalení Apple produktu má na svědomí opět Rus, byť se samozřejmě tentokrát nejedná až o takovou pecku jako tomu bylo dříve s tehdy ještě nepředstavenými MacBooky a iPady. 

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Zdroj
Diskuze
iPhone 18 Pro Max

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