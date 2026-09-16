Ruský youtuber se dostal předčasně k iPhone 18 Pro Max. Podívejte se, co na něj říká

Přestože zamíří nový iPhone 18 Pro a 18 Pro Max do prodeje oficiálně až v pátek a novináři, kteří jej již od Apple dostali na testy, mají na informace ohledně novinky stále informační embargo, kvůli kterému nemohou s výsledky svých testů vyjít ven, internetem se v posledních hodinách jako lavina šíří video známého ruského youtubera, kterému se už jeden iPhone 18 Pro Max dostal do rukou. Jak k tomu došlo sice můžeme jen hádat, faktem však je, že právě ruští youtubeři se v posledních měsících a letech v tomto směru ukazují jako jedni z nejlépe zásobených vůbec. Vždyť právě u nich jsme ještě před představením viděli první testy MacBooku Pro M5 či iPadů Pro M5.
Fotogalerie
Nutno podotknout, že video toho vlastně nějak moc neodhaluje. Youtuber na něm totiž ukazuje v první části hlavně vzhled modré verze iPhone 18 Pro Max v kombinaci s několika obaly, přičemž později odhaluje například prostředí nativní aplikace Fotoaparát, ve které je nově k dispozici možnost přepínání ohniska díky nasazení variabilní clony u širokoúhlého fotoaparátu. Dále si ve videu můžete prohlédnout třeba menší Dynamic Island a to, jak s ním pracují animace, či si vyslechnout informace o výrazně lepší výdrži baterie oproti předešlé generaci či zrychlení díky 2nm čipu A20 Pro.
Obecně se ale dá říci, že se nejedná o příliš komplexní test, ale spíš o video, které má za cíl zaujmout tím, že odhaluje zatím nedostupné zařízení, než aby o něm jakkoliv hlouběji informovalo. Je nicméně minimálně s podivem, že další předčasné odhalení Apple produktu má na svědomí opět Rus, byť se samozřejmě tentokrát nejedná až o takovou pecku jako tomu bylo dříve s tehdy ještě nepředstavenými MacBooky a iPady.