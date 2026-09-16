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Kolik stojí iPhone 18 Pro v jednotlivých zemích? V Turecku je to 2x víc než v USA

iPhone
R. ZavřelRoman Zavřel
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Nejlevněji si můžete iPhone koupit v USA, kde začíná na částce 1299$ za iPhone 18 Pro s 256GB s tím, že tato cena platí pouze v pěti státech USA, kde se neplatí místní daň. V ostatních státech zaplatíte k této ceně tkaé daň a tak vám například v Apple Store v New Yorku strhnou z vaší karty 1 414,29$. Tedy nejlevnější iPhone si sice v USA opravdu koupíte, ale jak říkám například v New Yorku za něj zaplatíte 1414$, zatím co v Kanadě 1421$, tedy rozdí lnení až tak zásadní, jak se může zdát na první pohled. Přesto, protože existuje pět států v USA, kde daň skutečně neplatíte, je potřeba brát v potaz základní cenu 1299$. I kdybychom brali cenu s daní například v New Yorku, tak v Turecku, kde je iPhone aktuálně nejdražší na světě, zaplatíte za jeden telefon to, co v New Yorku za 2. Co se ČR/SR týká, tam je pak cena téměř stejná a rozdíl je způsoben jen aktuálním kurzem Eura a Koruny.

Cena iPhone 18 Pro – 256GB

  • USA – 1299$ (bez daně)
  • Kanada – 1421$
  • Japonsko – 1550$
  • Čína – 1640$
  • ČR – 1663$
  • Slovensko – 1 671,63$
  • Indie – 1885$
  • Mexiko – 1889$
  • Irsko – 1904$
  • Maďarsko – 1730$
  • Portugalsko – 1915$
  • Finsko – 1927$
  • Norsko – 1941$
  • Brazílie – 2 334$
  • Turecko – 3093$
1920 1080 iPhone 18 Pro kv 1920_1080_iPhone_18_Pro_kv
1920 1080 iPhone 18 Pro colours 1920_1080_iPhone_18_Pro_colours
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iPhone 18 Pro 1 iPhone 18 Pro 1
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iPhone 18 Pro

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