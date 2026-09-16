Kolik stojí iPhone 18 Pro v jednotlivých zemích? V Turecku je to 2x víc než v USA

Nejlevněji si můžete iPhone koupit v USA, kde začíná na částce 1299$ za iPhone 18 Pro s 256GB s tím, že tato cena platí pouze v pěti státech USA, kde se neplatí místní daň. V ostatních státech zaplatíte k této ceně tkaé daň a tak vám například v Apple Store v New Yorku strhnou z vaší karty 1 414,29$. Tedy nejlevnější iPhone si sice v USA opravdu koupíte, ale jak říkám například v New Yorku za něj zaplatíte 1414$, zatím co v Kanadě 1421$, tedy rozdí lnení až tak zásadní, jak se může zdát na první pohled. Přesto, protože existuje pět států v USA, kde daň skutečně neplatíte, je potřeba brát v potaz základní cenu 1299$. I kdybychom brali cenu s daní například v New Yorku, tak v Turecku, kde je iPhone aktuálně nejdražší na světě, zaplatíte za jeden telefon to, co v New Yorku za 2. Co se ČR/SR týká, tam je pak cena téměř stejná a rozdíl je způsoben jen aktuálním kurzem Eura a Koruny.
Cena iPhone 18 Pro – 256GB
- USA – 1299$ (bez daně)
- Kanada – 1421$
- Japonsko – 1550$
- Čína – 1640$
- ČR – 1663$
- Slovensko – 1 671,63$
- Indie – 1885$
- Mexiko – 1889$
- Irsko – 1904$
- Maďarsko – 1730$
- Portugalsko – 1915$
- Finsko – 1927$
- Norsko – 1941$
- Brazílie – 2 334$
- Turecko – 3093$